Студотряды будут работать на объектах восточного полигона железных дорог
24 июня в Иркутске состоялось торжественное открытие всероссийской студенческой стройки «БАМ 2.0». В ней примут участие 200 представителей Российских студенческих отрядов. Среди них студенты транспортных вузов и колледжей Иркутской, Оренбургской, Самарской, Новосибирской, Свердловской и Омской областей, а также Красноярского и Забайкальского краёв.
- Создание Байкало-Амурской магистрали являлось одной из самых масштабных всесоюзных строек, которая продолжалась почти 10 лет, став символом эпохи. Летом 2022 года ОАО «РЖД» совместно с Иркутским региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды» вновь запускает легендарную стройку на объектах восточного полигона железных дорог, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Меморандум о сотрудничестве между железнодорожниками и студентами при реализации всероссийского трудового студенческого проекта «БАМ 2.0» был подписан в рамках работы Петербургского международного экономического форума. Реализация проекта продлится до 2027 года.
В Иркутске состоялось открытие всероссийской студенческой стройки «БАМ 2.0»
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