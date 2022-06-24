В Иркутске развернётся молодёжный фестиваль

В столице области отметят День молодёжи
В Иркутске будут отмечать День молодёжи с 24 по 27 июня. С целью популяризации здорового образа жизни на центральных улицах города проведут ряд спортивных мероприятий.
24 июня в 18:00 состоится квест, посвящённый Иркутску, «Дневной Dozor» (18+). 25 июня в 12:00 стартует фестиваль уличных видов спорта: в сквере Сигеки Мори пройдут соревнования по дисциплине велосипедного спорта «BMX» (0+). Также 25 июня на волейбольной площадке на бульваре Гагарина запланирован турнир по пляжному волейболу среди студенческих команд (0+).
День молодёжи в областном центре традиционно пройдёт в последнее воскресенье первого месяца лета – 26 июня.
Одним из спортивных событий праздника станет IV Иркутский международный Слата марафон (0+), старт которого запланирован в 10:00. Спортсмены будут двигаться по бульвару Гагарина, Цесовской набережной, Чудотворской, Сурикова, Ленина, Сухэ-Батора, Нижней набережной. Заявки на участие в забеге подали более 2900 человек.
В 11:00 на острове Конный на площадке у кафе и проката проведут зарядку для всех желающих (0+). В 12:00 в сквере имени Сигеки Мори продолжится фестиваль уличных видов спорта (0+). В этот день иркутяне смогут увидеть мастерство катания на скейтборде с элементами трюков, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Также с 16:00 на площади у памятника Александру III в Иркутске пройдёт молодёжный фестиваль (18+). Это событие станет итоговым мероприятием празднования Дня молодёжи в регионе.
По информации пресс-службы аппарата губернатора и правительства Иркутской области, во время фестиваля состоятся:
- работа интерактивных площадок вузов Иркутска и общественных организаций на островах Конный и Юность;
- просветительская акция Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;
- соревнования по уличным видам спорта и пляжному волейболу;
- молодёжный онлайн-квиз;
- выступление студенческих коллективов, кавер-групп и лауреатов всероссийской «Студенческой весны» с концертной программой на главной сцене фестиваля;
- культурная программа молодёжного фестиваля с подведением итогов конкурса на вручение премии губернатора Иркутской области в сфере молодёжной политики в 2022 году.
27 июня в 18:00 состоится вечерний «Квартирник» (18+) на пересечении улиц Чудотворской и Сурикова. Любой желающий может поделиться своим творчеством: исполнить песню, сыграть на музыкальном инструменте или прочитать стихотворение.
В Иркутске развернётся молодёжный фестиваль
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