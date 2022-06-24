Нарушение выявили после прокурорской проверки
Прокуратура Бурятии обратилась в Арбитражный суд с тремя исковыми заявлениями о признании недействительными отдельных пунктов договоров аренды земельных участков. Указанные договоры заключены между администрацией Закаменского района и руководителями юридических лиц.
- Основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что передача земель в аренду произведена по договорам, отдельные пункты которых ущемляли права и законные интересы организаций. В договорах имелись положения, предусматривающие возможность досрочного расторжения договоров аренды по требованию арендодателя в отсутствие решения суда, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Арбитражный суд республики исковые требования заместителя прокурора республики удовлетворил.
В Бурятии через суд исключат некоторые пункты в договорах аренды земли
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нарушение выявили после прокурорской проверки
Мужчина обратился в прокуратуру
Фестиваль пройдёт в Улан-Удэ и «Меркитской крепости»
Чемпионат и первенство пройдут 16 июля в Иркутской области
Максимальная температура воздуха составит +31 градус
По этому поводу готовится большая культурная и спортивная программа
Прослушивание на участие состоится 2 июля
В Нижнеудинском районе состоится фольклорно-спортивный праздник «Аргамчы-Ыры»
Выставка работ проекта откроется 30 июня
Он поднялся с 14805 до 16286 рублей
В мастер-классах могут принять участие все желающие
Мероприятия проходят в рамках партнёрского проекта «Инклюзивный ресурс - Один для всех»
Животные собрались на альпийских лугах
Амос Соколов – один из старейших жителей Тарбагатайского района
Мероприятие прошло в День памяти и скорби в Тарбагатае