В Бурятии через суд исключат некоторые пункты в договорах аренды земли

Нарушение выявили после прокурорской проверки



Прокуратура Бурятии обратилась в Арбитражный суд с тремя исковыми заявлениями о признании недействительными отдельных пунктов договоров аренды земельных участков. Указанные договоры заключены между администрацией Закаменского района и руководителями юридических лиц.



- Основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что передача земель в аренду произведена по договорам, отдельные пункты которых ущемляли права и законные интересы организаций. В договорах имелись положения, предусматривающие возможность досрочного расторжения договоров аренды по требованию арендодателя в отсутствие решения суда, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Арбитражный суд республики исковые требования заместителя прокурора республики удовлетворил.





