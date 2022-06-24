Мужчина обратился в прокуратуру
Житель Мухоршибирского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении его пенсионных прав.
Пенсионным органом мужчине отказано в повышении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Отказ мотивирован невключением в стаж работы в сельскохозяйственной отрасли пяти лет трудовой деятельности в должности заведующего гаражом и шофёра-экспедитора.
Прокуратурой изучены архивные документы. Заявитель является ветераном труда, имеет награды федерального и регионального значения в сфере сельского хозяйства.
В суд был предъявлен к пенсионному органу о включении в «сельский» стаж периода работы в указанных должностях, обязании назначить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии и произвести перерасчёт. Суд удовлетворил требования прокурора.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителю Бурятии не включили «сельский» стаж к пенсии
Общество, Фото:
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