 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 июня

23 июня

Популярное

Жителю Бурятии не включили «сельский» стаж к пенсии

Жителю Бурятии не включили «сельский» стаж к пенсии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина обратился в прокуратуру

Житель Мухоршибирского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении его пенсионных прав.

Пенсионным органом мужчине отказано в повышении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Отказ мотивирован невключением в стаж работы в сельскохозяйственной отрасли пяти лет трудовой деятельности в должности заведующего гаражом и шофёра-экспедитора.

Прокуратурой изучены архивные документы. Заявитель является ветераном труда, имеет награды федерального и регионального значения в сфере сельского хозяйства.

В суд был предъявлен к пенсионному органу о включении в «сельский» стаж периода работы в указанных должностях, обязании назначить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии и произвести перерасчёт. Суд удовлетворил требования прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии через суд исключат некоторые пункты в договорах аренды земли
В Бурятии через суд исключат некоторые пункты в договорах аренды земли
Общество, 24.06.2022
Нарушение выявили после прокурорской проверки 
Жителю Бурятии не включили «сельский» стаж к пенсии
Жителю Бурятии не включили «сельский» стаж к пенсии
Общество, 24.06.2022
Мужчина обратился в прокуратуру 
В Бурятии пройдёт фестиваль национального костюма
В Бурятии пройдёт фестиваль национального костюма
Общество, 24.06.2022
Фестиваль пройдёт в Улан-Удэ и «Меркитской крепости»
Спортсмены Бурятии примут участие в соревнованиях «Цельсий БАМ триатлон»
Спортсмены Бурятии примут участие в соревнованиях «Цельсий БАМ триатлон»
Общество, 24.06.2022
Чемпионат и первенство пройдут 16 июля в Иркутской области
В Бурятии местами кратковременные дожди
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, 24.06.2022
Максимальная температура воздуха составит +31 градус 
В Бурятии освятят 41-метровую статую Будды
В Бурятии освятят 41-метровую статую Будды
Общество, 23.06.2022
По этому поводу готовится большая культурная и спортивная программа
Чита примет музыкальный фестиваль «МузФест-2022»
Чита примет музыкальный фестиваль «МузФест-2022»
Общество, 23.06.2022
Прослушивание на участие состоится 2 июля
В Иркутской области тофалары соберутся на «Арканные игры»
В Иркутской области тофалары соберутся на «Арканные игры»
Общество, 23.06.2022
В Нижнеудинском районе состоится фольклорно-спортивный праздник «Аргамчы-Ыры»
В Улан-Удэ подведут итоги «Портретных четвергов»
В Улан-Удэ подведут итоги «Портретных четвергов»
Общество, 23.06.2022
Выставка работ проекта откроется 30 июня
В Забайкалье увеличен прожиточный минимум
В Забайкалье увеличен прожиточный минимум
Общество, 23.06.2022
Он поднялся с 14805 до 16286 рублей
Иркутск присоединится к Международному дню йоги
Иркутск присоединится к Международному дню йоги
Общество, 23.06.2022
В мастер-классах могут принять участие все желающие
В Бурятии стартовал инклюзивный лагерь «Байкал: один для всех»
В Бурятии стартовал инклюзивный лагерь «Байкал: один для всех»
Общество, 23.06.2022
Мероприятия проходят в рамках партнёрского проекта «Инклюзивный ресурс - Один для всех»
В Бурятии поздравили бухгалтера с 95-летием
В Бурятии поздравили бухгалтера с 95-летием
Общество, 23.06.2022
Амос Соколов – один из старейших жителей Тарбагатайского района
В селе Бурятии открыли мемориал «Казаку – защитнику Отечества»
В селе Бурятии открыли мемориал «Казаку – защитнику Отечества»
Общество, 23.06.2022
Мероприятие прошло в День памяти и скорби в Тарбагатае

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^