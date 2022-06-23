В Бурятии простятся с погибшим на Украине 26-летним военным

Руслан Найданов представлен к награждению орденом Мужества посмертно



В ходе спецоперации на Украине погиб военный из Бурятии Найданов Руслан Эрдэмович. Ему было 26 лет.



Руслан Найданов родился 2 мая 1996 года в селе Усть-Обор Читинской области. В 2012 году окончил общеобразовательную школу в селе Закульта Хилокского района Забайкальского края. За время учёбы проявил себя ответственным и дисциплинированным, принимал активное участие в общественной жизни класса и школы. Участвовал в спортивных соревнованиях, за которые получал грамоты и медали.



После окончания школы поступил в Бурятский лесопромышленный колледж по специальности «строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».



В 2016 году отправился на срочную службу, после окончания которой решил связать свою жизнь с армией. В мае 2018 года подписал контракт, служил в Улан-Удэ.



Имел грамоты за успехи в боевой подготовке и золотую медаль в военно-спортивной игре «Суворовский натиск-2020»



Руслан всегда был требователен к себе, ценил справедливость, обладал чувством долга, любое порученное задание стремился выполнить как можно лучше.



16 июня погиб во время спецоперации, выполняя боевое задание. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.



У него остались жена, двое детей (старшему 2 года, младшему 2 месяца), родители, младшие сестра и брат.



Прощание с Русланом Найдановым состоится 24 июня в селе Поселье.

