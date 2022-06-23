Руслан Найданов представлен к награждению орденом Мужества посмертно
В ходе спецоперации на Украине погиб военный из Бурятии Найданов Руслан Эрдэмович. Ему было 26 лет.
Руслан Найданов родился 2 мая 1996 года в селе Усть-Обор Читинской области. В 2012 году окончил общеобразовательную школу в селе Закульта Хилокского района Забайкальского края. За время учёбы проявил себя ответственным и дисциплинированным, принимал активное участие в общественной жизни класса и школы. Участвовал в спортивных соревнованиях, за которые получал грамоты и медали.
После окончания школы поступил в Бурятский лесопромышленный колледж по специальности «строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».
В 2016 году отправился на срочную службу, после окончания которой решил связать свою жизнь с армией. В мае 2018 года подписал контракт, служил в Улан-Удэ.
Имел грамоты за успехи в боевой подготовке и золотую медаль в военно-спортивной игре «Суворовский натиск-2020»
Руслан всегда был требователен к себе, ценил справедливость, обладал чувством долга, любое порученное задание стремился выполнить как можно лучше.
16 июня погиб во время спецоперации, выполняя боевое задание. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.
У него остались жена, двое детей (старшему 2 года, младшему 2 месяца), родители, младшие сестра и брат.
Прощание с Русланом Найдановым состоится 24 июня в селе Поселье.
В Бурятии простятся с погибшим на Украине 26-летним военным
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