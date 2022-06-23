Юный лесник и учитель представят Бурятию на всероссийском конкурсе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В конкурсе участвует более 100 человек



В финальный этап всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» вышли два представителя из Бурятии – член школьного лесничества «Берёзка» Виктор Г. и руководитель школьного лесничества «Лесовичок» Светлана Цырендоржиева.



Мальчик из школьного лесничества «Берёзка» Заиграевского района одержал победу в региональном этапе конкурса в номинации «Экология лесных животных».



- Я готовил свою работу в течение двух лет – наблюдал за водоплавающими, луговыми и лесными птицами Заиграевского района. Мне захотелось раскрыть различия в обитании этих видов птиц: питании, гнездовании, и образе жизни в зависимости от времени года. Попадались различные птицы – журавли, глухари, турпаны, белые лебеди, жаворонки и серые утки, - рассказал Виктор.



Руководитель школьного лесничества «Лесовичок» Селенгинского района - Светлана Цырендоржиевна представит на всероссийском этапе работу о развитии школьного лесничества.



- Мне хочется поделиться своим опытом с коллегами из других регионов, поэтому в своей работе я описала методические разработки по развитию школьного лесничества. Ребята активно принимают участие в различных конкурсах – за что мы получаем хорошие призы и гранты. Класс школьного лесничества оборудован различным оборудованием: микроскопы, мобильная лаборатория и многое другое. Так ребятам гораздо интереснее изучать природу, - поделилась Светлана Цырендоржиева.



Финальный этап пройдёт в дистанционном формате 23 и 24 июня. Всего в финале примут участие более 100 конкурсантов из разных уголков страны, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

