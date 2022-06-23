Бурятия получила больше полномочий в сфере надзора за бездомными животными

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Госдума приняла соответствующий закон



Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о расширении полномочий властей регионов РФ в области регулирования численности безнадзорных животных.



Законопроект предполагает расширить полномочия peгиoнoв в чacти ycтaнoвлeния дoпoлнитeльныx тpeбoвaний к coдepжaнию и выгyлy дoмaшниx живoтныx, в тoм чиcлe вoзмoжнocти зaпpeтa caмoвыгyлa. Taкжe peгиoны cмoгyт зaпpeтить выпycк живoтныx в мecтax, гдe нaxoдятcя oбъeкты пoвышeннoй oпacнocти, oбpaзoвaтeльныe и мeдицинcкиe yчpeждeния.



Вопрос предотвращения нападений безнадзорных животных на граждан предстоит решить правительству РФ — оно должно подготовить соответствующие методические указания.



Ранее, в Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных. Помимо этого, если собака напала на человека и укусила его, то владельцу животного может грозить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.



- У нас уже действуют штрафы от 3 до 5 тысяч рублей на владельцев собак за нарушение правил содержания животных. С начала года горожанам, которые не соблюдают эти правила выписано штрафов в общей сумме более 1,1 млн рублей. В целом горожане стали меньше отпускать собак на самовыгул, с увеличением штрафов, думаю нарушений станет ещё меньше, - считает начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Напомним, в Улан-Удэ в 2021 году были внесены поправки в закон республики Бурятия «Об административных правонарушениях», согласно которых увеличены штрафы за нарушение правил выгула домашних питомцев, нарушение правил регистрации и допущение нападения животного на человека до 5 тысяч рублей по каждой статье. Его соблюдение контролируют специалисты управления административного контроля Комитета городского хозяйства и полиции.



Нападение собак на людей, к сожалению, очень часто встречающееся явление в Улан-Удэ. Большая часть нападений приходится на хозяйских псов.



Отметим, по фактам нападения животных на людей с нанесением тяжкого вреда здоровья грозит уголовная ответственность. Так, следователи возбудили уголовное дело по факту нападения хозяйской собаки на 38-летнюю женщину на территории CHT «Aвиaтop».



19 февраля большой хозяйский алабай, находящийся на самовыгуле, напал на проходящую мимо женщину в СНТ Авиатор. Пострадавшую c мнoгoчиcлeнными paнaми гoлoвы, лицa, бeдpa, пaxoвoй oблacти и шoкoм тpeтьeй cтeпeни гocпитaлизиpoвaли в БCMП. Местным жителям удалось отогнать собаку и удерживать её до прибытия служб отлова.



По факту нападения домашнего животного на мужчину в микрорайоне «Верхняя Березовка» в январе 2021 года дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает управление по информационной политике.



