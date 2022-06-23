Прослушивание на участие состоится 2 июля
Межрегиональный музыкальный фестиваль «МузФест-2022» пройдёт в Чите 26 и 27 августа. Организаторы принимают заявки на участие в «Мега-Прослушивании», которое состоится 2 июля в 17:00 на арт-площадке «Квартал».
Концепция фестиваля этого года: «Музыка рождается в регионах».
- Именно регионы дарят нашей стране и миру яркие фигуры музыкальной индустрии, которые становятся голосами целых поколений. Мы заинтересованы в том, чтобы собрать на одной сцене перспективных музыкантов из разных регионов: от начинающих до уже состоявшихся, - рассказали организаторы.
В ходе «Мега-Прослушивания» будут отобраны лучшие исполнители, которые выступят на фестивале «МузФест». Концерт состоится на площади Ленина в Чите 26 августа. По словам координаторов проекта, участники фестиваля будут иметь возможность поучаствовать в творческих мастерских, музыкальном форуме, фотосессиях и других мероприятиях.
Участие в фестивале могут принять сольные исполнители в возрасте от 16 лет и музыкальные коллективы с авторскими песнями в любых музыкальных жанрах. Подробнее о фестивале можно узнать в официальной группе проекта в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение 16+
Чита примет музыкальный фестиваль «МузФест-2022»
Общество, Фото:
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