В школе при улан-удэнской колонии прошёл выпускной

10 осуждённым вручили аттестаты
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл выпускной вечер.
- Выпускников поздравили педагоги школы и администрация учреждения. После чего состоялся концерт, который для женщин подготовили представители общественного движения «Серебряные волонтёры Бурятии». Они исполнили всеми известные песни, танцевальные номера и устроили дефиле в национальных костюмах, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
После концерта последовала торжественная церемония вручения аттестатов. В этот день документ о среднем общем образовании получили 10 осуждённых женщин.
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