В школе при улан-удэнской колонии прошёл выпускной





В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл выпускной вечер.- Выпускников поздравили педагоги школы и администрация учреждения. После чего состоялся концерт, который для женщин подготовили представители общественного движения «Серебряные волонтёры Бурятии». Они исполнили всеми известные песни, танцевальные номера и устроили дефиле в национальных костюмах, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.После концерта последовала торжественная церемония вручения аттестатов. В этот день документ о среднем общем образовании получили 10 осуждённых женщин.