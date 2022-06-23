В Забайкалье увеличен прожиточный минимум

Он поднялся с 14805 до 16286 рублей



В связи с изменением величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, в Забайкальском крае установлены новые величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год. С 1 июня величина прожиточного минимума на душу населения в регионе поднялась с 14805 до 16286 рублей.



Также увеличены размеры прожиточного минимума и по основным социально-демографическим группам населения. Теперь величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 17751 рубль, для пенсионеров – 14005 рублей и для детей – 17236 рублей.



Для забайкальцев, являющихся получателями мер соцподдержки, размер которых зависит от величины прожиточного минимума, с июня будет автоматически произведён перерасчёт размера получаемой выплаты.



К таким мерам относятся: ежемесячные выплаты на первого, а также третьего ребёнка или последующих детей, выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, социальная доплата к пенсии и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.

