В Бурятии открыли мемориальную доску учителю Ивану Суетину

Мемориальная доска появилась в Новоселенгинской средней школе
23 июня глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Селенгинском районе Бурятии.
Рабочая поездка началась с открытия мемориальной доски почётному гражданину Бурятии, почётному гражданину Селенгинского района Ивану Петровичу Суетину. Доску установили в Новоселенгинской средней школе.
Иван Суетин был заслуженным учителем Бурятской АССР, заслуженным учителем РСФСР, имел звания «Отличник народного образования РСФСР», «Отличник профтехобразования РСФСР».
Иван Петрович ушёл из жизни в 2021 году. Мемориальная доска установлена над парадным входом в Новоселенгинскую среднюю школу как знак вечной памяти и уважения.
Мемориальная доска появилась в Новоселенгинской средней школе
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