В Бурятии открыли мемориальную доску учителю Ивану Суетину









Иван Суетин был заслуженным учителем Бурятской АССР, заслуженным учителем РСФСР, имел звания «Отличник народного образования РСФСР», «Отличник профтехобразования РСФСР».



Иван Петрович ушёл из жизни в 2021 году. Мемориальная доска установлена над парадным входом в Новоселенгинскую среднюю школу как знак вечной памяти и уважения.



23 июня глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Селенгинском районе Бурятии.Рабочая поездка началась с открытия мемориальной доски почётному гражданину Бурятии, почётному гражданину Селенгинского района Ивану Петровичу Суетину. Доску установили в Новоселенгинской средней школе.