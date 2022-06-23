 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

22 июня

Популярное

В Улан-Удэ купание в Селенге опасно для здоровья

В Улан-Удэ купание в Селенге опасно для здоровья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вода в реке не соответствует гигиеническим нормам

В Бурятии в пробе воды из реки Селенга, отобранной в рамках социально-гигиенического мониторинга, установлено превышение гигиенического норматива по содержанию обобщённых колиформных бактерий. Это свидетельствует о загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, поясняет управление Роспотребнадзора по республике.

Пробы взяты в точках контроля: протоке Степная у острова Комсомольский, реке Селенга в районе стадиона Спартак, посёлка Стеклозавод (выше по течению от выпуска правобережных очистных сооружений «Водоканала»), станции Дивизионная (ниже выпуска сточных вод правобережных очистных сооружений), у села Сотниково (выше выпуска левобережных очистных сооружений). Здесь устанавливаются превышения, помимо окраски и железа, по взвешенным веществам, обобщённым колиформным бактериям.

У села Сотниково в месте выпуска сточных вод левобережных очистных сооружений «Водоканала» устанавливаются превышения по окраске, железу, взвешенным веществам, запаху, аммиаку, БПК5, ХПК, нефтепродуктам, полифосфатам, нитритам, обобщённым колиформным бактериям.

- Специалисты предупреждают об опасности использования реки Селенга для купания, отдыха и занятий спортом, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ Селенга купание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии поздравили бухгалтера с 95-летием
В Бурятии поздравили бухгалтера с 95-летием
Общество, 23.06.2022
Амос Соколов – один из старейших жителей Тарбагатайского района
В селе Бурятии открыли мемориал «Казаку – защитнику Отечества»
В селе Бурятии открыли мемориал «Казаку – защитнику Отечества»
Общество, 23.06.2022
Мероприятие прошло в День памяти и скорби в Тарбагатае
В Улан-Удэ купание в Селенге опасно для здоровья
В Улан-Удэ купание в Селенге опасно для здоровья
Общество, 23.06.2022
Вода в реке не соответствует гигиеническим нормам
В Бурятии простятся с погибшим на Украине 26-летним военным
В Бурятии простятся с погибшим на Украине 26-летним военным
Общество, 23.06.2022
Руслан Найданов представлен к награждению орденом Мужества посмертно
В Улан-Удэ осуждённые колонии строгого режима стали чаще звонить
В Улан-Удэ осуждённые колонии строгого режима стали чаще звонить
Общество, 23.06.2022
Количество телефонных переговоров выросло в 11 раз 
В Бурятии ожидаются жаркие выходные
В Бурятии ожидаются жаркие выходные
Общество, 23.06.2022
Воздух прогреется до +32 
В Бурятии открыли мемориальную доску учителю Ивану Суетину
В Бурятии открыли мемориальную доску учителю Ивану Суетину
Общество, 23.06.2022
Мемориальная доска появилась в Новоселенгинской средней школе
Улан-удэнку обязали уничтожить граффити-шедевр
Улан-удэнку обязали уничтожить граффити-шедевр
Общество, 23.06.2022
Уничтожить яркую картину с клоуном из «Оно» придётся из-за требований одной женщины  
В Улан-Удэ ловят собак на Верхней Берёзовке
В Улан-Удэ ловят собак на Верхней Берёзовке
Общество, 23.06.2022
На парковке около дацана открылся пункт городской станции по борьбе с болезнями животных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^