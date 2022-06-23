Вода в реке не соответствует гигиеническим нормам
В Бурятии в пробе воды из реки Селенга, отобранной в рамках социально-гигиенического мониторинга, установлено превышение гигиенического норматива по содержанию обобщённых колиформных бактерий. Это свидетельствует о загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, поясняет управление Роспотребнадзора по республике.
Пробы взяты в точках контроля: протоке Степная у острова Комсомольский, реке Селенга в районе стадиона Спартак, посёлка Стеклозавод (выше по течению от выпуска правобережных очистных сооружений «Водоканала»), станции Дивизионная (ниже выпуска сточных вод правобережных очистных сооружений), у села Сотниково (выше выпуска левобережных очистных сооружений). Здесь устанавливаются превышения, помимо окраски и железа, по взвешенным веществам, обобщённым колиформным бактериям.
У села Сотниково в месте выпуска сточных вод левобережных очистных сооружений «Водоканала» устанавливаются превышения по окраске, железу, взвешенным веществам, запаху, аммиаку, БПК5, ХПК, нефтепродуктам, полифосфатам, нитритам, обобщённым колиформным бактериям.
- Специалисты предупреждают об опасности использования реки Селенга для купания, отдыха и занятий спортом, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ купание в Селенге опасно для здоровья
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