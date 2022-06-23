От Бурятии на международные игры «Дети Азии» поедут 28 спортсменов

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования пройдут во Владивостоке



Юные спортсмены Бурятии примут участие в международных спортивных играх «Дети Азии». Игры пройдут с 27 июля по 8 августа во Владивостоке.



Делегация республики, по итогам прошедших отборов, будет одной из самых представительных на играх. В её состав войдут 28 спортсменов по 10 видам спорта из 20 возможных.



Как сообщает министр спорта РБ Иван Козырев, на днях в рамках подготовки к играм делегации спортсменов и тренеров Бурятии в составе сборных ДФО прошла встреча с координатором по округу и руководителем Дальневосточного футбольного союза Владимиром Крысиным. На встрече обсудили не только подготовку и участие в соревнованиях, но и развитие спорта в республике, а также вопросы улучшения спортивной инфраструктуры для футбола региона за счёт РФС.

