Соревнования пройдут во Владивостоке
Юные спортсмены Бурятии примут участие в международных спортивных играх «Дети Азии». Игры пройдут с 27 июля по 8 августа во Владивостоке.
Делегация республики, по итогам прошедших отборов, будет одной из самых представительных на играх. В её состав войдут 28 спортсменов по 10 видам спорта из 20 возможных.
Как сообщает министр спорта РБ Иван Козырев, на днях в рамках подготовки к играм делегации спортсменов и тренеров Бурятии в составе сборных ДФО прошла встреча с координатором по округу и руководителем Дальневосточного футбольного союза Владимиром Крысиным. На встрече обсудили не только подготовку и участие в соревнованиях, но и развитие спорта в республике, а также вопросы улучшения спортивной инфраструктуры для футбола региона за счёт РФС.
От Бурятии на международные игры «Дети Азии» поедут 28 спортсменов
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