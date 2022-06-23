Активисты запечатлели здесь ряд недочётов
Игровую площадку «Играл Байкал» в парке имени Орешкова в Улан-Удэ закрывают на плановый ремонт. Рабочие будут приводить в порядок площадку с 24 по 27 июня.
- Здесь отремонтируют пешеходные дорожки, которые за два года использования в некоторых местах деформировались и сейчас требуют ремонта, - сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Отметим, только накануне в паблике «Неравнодушный гражданин» опубликовали видео, на котором сняли различные недочёты на площадке. Автор видео показал стёртые пешеходные дорожки, трещины на деревянных и каменных конструкциях. А в локации «Озеро» не работал водополив.
- Можно же было покрыть деревянные конструкции защитными слоями, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. Часть верёвок заменить, - отметил активист.
Особенно его возмутили торчащие железные уголки в начале тропинки, представляющие опасность.
Сегодня в администрации города подчеркнули, что тот самый водополив на локации «Озеро» уже восстановлен.
Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ получил в дар рекреационно-игровую зону «Играл-Байкал» в сентябре 2020 года. Подарок городу сделало горнодобывающая компания. Площадка обошлась в 94 млн рублей.
В основе концепции площадки – стихии и рельефы Бурятии: широкая степь, высокие горы, тайга и Байкал. Площадка разделена на четыре соответствующие одноименные зоны: Степь – большая песочница с транспортной системой для песка, мини-фонтанчиком, лошадками-качалками и домиками-гнёздами рассчитана на малышей. Зона «Озеро» – территория экспериментов с водой: винт Архимеда, система дамб, колесо с чашами. Зона «Хребты» рассчитана на детей постарше: здесь расположены высокие горки. В зоне «Тайга» обустроили разнообразные качели.
Площадку «Играл Байкал» временно закроют после жалоб улан-удэнцев
Общество, Фото:
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