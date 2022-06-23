 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

22 июня

Популярное

Площадку «Играл Байкал» временно закроют после жалоб улан-удэнцев

Площадку «Играл Байкал» временно закроют после жалоб улан-удэнцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Активисты запечатлели здесь ряд недочётов

Игровую площадку «Играл Байкал» в парке имени Орешкова в Улан-Удэ закрывают на плановый ремонт. Рабочие будут приводить в порядок площадку с 24 по 27 июня.

- Здесь отремонтируют пешеходные дорожки, которые за два года использования в некоторых местах деформировались и сейчас требуют ремонта, - сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Отметим, только накануне в паблике «Неравнодушный гражданин» опубликовали видео, на котором сняли различные недочёты на площадке. Автор видео показал стёртые пешеходные дорожки, трещины на деревянных и каменных конструкциях. А в локации «Озеро» не работал водополив.

- Можно же было покрыть деревянные конструкции защитными слоями, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. Часть верёвок заменить, - отметил активист.

Особенно его возмутили торчащие железные уголки в начале тропинки, представляющие опасность.

Сегодня в администрации города подчеркнули, что тот самый водополив на локации «Озеро» уже восстановлен. 

Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ получил в дар рекреационно-игровую зону «Играл-Байкал» в сентябре 2020 года. Подарок городу сделало горнодобывающая компания. Площадка обошлась в 94 млн рублей.

В основе концепции площадки – стихии и рельефы Бурятии: широкая степь, высокие горы, тайга и Байкал. Площадка разделена на четыре соответствующие одноименные зоны: Степь – большая песочница с транспортной системой для песка, мини-фонтанчиком, лошадками-качалками и домиками-гнёздами рассчитана на малышей. Зона «Озеро» – территория экспериментов с водой: винт Архимеда, система дамб, колесо с чашами. Зона «Хребты» рассчитана на детей постарше: здесь расположены высокие горки. В зоне «Тайга» обустроили разнообразные качели. 
парки отдыха детская площадка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии открыли мемориальную доску учителю Ивану Суетину
В Бурятии открыли мемориальную доску учителю Ивану Суетину
Общество, 23.06.2022
Мемориальная доска появилась в Новоселенгинской средней школе
Улан-удэнку обязали уничтожить граффити-шедевр
Улан-удэнку обязали уничтожить граффити-шедевр
Общество, 23.06.2022
Уничтожить яркую картину с клоуном из «Оно» придётся из-за требований одной женщины  
В Улан-Удэ ловят собак на Верхней Берёзовке
В Улан-Удэ ловят собак на Верхней Берёзовке
Общество, 23.06.2022
На парковке около дацана открылся пункт городской станции по борьбе с болезнями животных
В пригороде Улан-Удэ появилась проекционная «зебра»
В пригороде Улан-Удэ появилась проекционная «зебра»
Общество, 23.06.2022
Проекционная дорожная разметка всё же не заменяет пешеходный переход
В Бурятии ищут дом для чудо-кошки
В Бурятии ищут дом для чудо-кошки
Общество, 23.06.2022
Кошка с необычными лапками родилась по вине некомпетентных «плодильщиков»
Ветераны СОБР состязались в стрельбе в Бурятии
Ветераны СОБР состязались в стрельбе в Бурятии
Общество, 23.06.2022
Ветераны сил специального назначения соревновались в меткости на дистанциях 25 и 50 метров
В Улан-Удэ вручили высокие награды педагогам-хореографам
В Улан-Удэ вручили высокие награды педагогам-хореографам
Общество, 23.06.2022
Не только студенты и ученики балета, но и их наставники закончили учебный год с высокими наградами
В колонии и СИЗО в Бурятии прошла минута молчания
В колонии и СИЗО в Бурятии прошла минута молчания
Общество, 23.06.2022
Осуждённые почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
В Бурятии простились с погибшим на Украине пулемётчиком
В Бурятии простились с погибшим на Украине пулемётчиком
Общество, 23.06.2022
Алдар Дамбиев награждён орденом Мужества посмертно
Лиса с лисёнком гуляли по дорожкам в нацпарке в Бурятии
Лиса с лисёнком гуляли по дорожкам в нацпарке в Бурятии
Общество, 23.06.2022
Лису инспекторы назвали Патрикеевна, а её детёныша – Тимофеем
Долгоносик пожирает картошку у жителей Бурятии
Долгоносик пожирает картошку у жителей Бурятии
Общество, 23.06.2022
Уничтожение вредителя лучше не откладывать в долгий ящик
В Бурятии медведя видели недалеко от пляжа в Горячинске
В Бурятии медведя видели недалеко от пляжа в Горячинске
Общество, 23.06.2022
Жители Бурятии всё чаще замечают медведей на Байкале

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^