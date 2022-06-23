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В Улан-Удэ ловят собак на Верхней Берёзовке

В Улан-Удэ ловят собак на Верхней Берёзовке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На парковке около дацана открылся пункт городской станции по борьбе с болезнями животных

Сегодня, 23 июня, в микрорайонах Верхняя Берёзовка, Зеленхоз и Солнечный в Улан-Удэ проходит рейд по отлову бездомных собак.

Комитет городского хозяйства, администрация Железнодорожного района, управление административного контроля, городская станция по борьбе с болезнями животных и полиция совместно организуют для жителей в течение дня профилактические акции по регистрации, вакцинированию домашних животных.

Также специалисты проверяют весь жилой массив по недопущению самовыгула хозяйских собак. Работают бригады службы отлова

По адресу мкрн Верхняя Берёзовка, 10а, на парковке около дацана открылся пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 355 рублей зарегистрировать и получить чип.

Если нет возможности привезти питомца, то можно вызвать мобильную бригаду ветеринаров на дом.

По номеру телефона: 44-06-67 с 10:00 до 16.00 можно вызвать ветеринаров на дом, подать заявку на отлов, сообщить о фактах самовыгула и уточнить другую интересующую информацию.
собаки

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