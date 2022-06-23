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В пригороде Улан-Удэ появилась проекционная «зебра»

В пригороде Улан-Удэ появилась проекционная «зебра»
Общество,  Фото:ФКУ Упрдор "Южный Байкал"
Проекционная дорожная разметка всё же не заменяет пешеходный переход

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» появились две световые проекции дорожной разметки «Зебра». Первую установили на 110-м км трассы в городе Слюдянка Иркутской области, вторую – на 445-м км, в селе Сотниково в Бурятии.


Места установки были выбраны не случайно. Проекционные «зебры» находятся вблизи образовательных учреждений и в районе остановки общественного транспорта у торгового центра.

- Технология проекционной дорожной разметки не заменяет пешеходный переход, а дублирует его. Оборудование, размещённое над переходом, создаёт яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов. Это позволяет повысить уровень безопасности дорожного движения в условиях недостаточной видимости: во время дождя и снега, в вечерние сумерки и ночные часы, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

В этом году в планах Упрдор «Южный Байкал» произвести комплексное обустройство ещё 11 пешеходных переходов светофорами типа Т7 с дополнительным искусственным освещением, а также дооборудовать 34 внеуличных пешеходных перехода дорожными знаками с установкой над проезжей частью.



федеральная трасса пешеходный переход

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