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Иркутск присоединится к Международному дню йоги

Иркутск присоединится к Международному дню йоги
Общество,  Фото:pixabay.com
В мастер-классах могут принять участие все желающие

В Иркутске 25 июня пройдёт спортивное мероприятие, посвящённое Международному дню йоги. Событие проведут на пляже Якоби с 16:00.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по детской йоге, йоге для дачников, а также состоятся мастер-классы «Аюрведа. Секреты здорового питания», «Шри Шри Йога и ленивая Йога», «Сила Дыхания и Медитации». В мероприятии могут принять участие все желающие. С собой необходимо иметь коврик, бутылочку с водой, плед (для расслабления) и быть в удобной одежде.

Мастер-классы будут проводиться на полянке рядом с волейбольной площадкой. Завершится мероприятие в 19:15, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск йога спорт

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