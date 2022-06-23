В мастер-классах могут принять участие все желающие
В Иркутске 25 июня пройдёт спортивное мероприятие, посвящённое Международному дню йоги. Событие проведут на пляже Якоби с 16:00.
В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по детской йоге, йоге для дачников, а также состоятся мастер-классы «Аюрведа. Секреты здорового питания», «Шри Шри Йога и ленивая Йога», «Сила Дыхания и Медитации». В мероприятии могут принять участие все желающие. С собой необходимо иметь коврик, бутылочку с водой, плед (для расслабления) и быть в удобной одежде.
Мастер-классы будут проводиться на полянке рядом с волейбольной площадкой. Завершится мероприятие в 19:15, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 6+
Иркутск присоединится к Международному дню йоги
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