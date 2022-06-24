Спортсмены Бурятии примут участие в соревнованиях «Цельсий БАМ триатлон»

Чемпионат и первенство пройдут 16 июля в Иркутской области



В Ангарском городском округе в районе Еловского пруда 16 июля состоятся открытые чемпионат и первенство Иркутской области по кросс- триатлону «Цельсий БАМ триатлон 2022». Участники будут соревноваться в трёх видах спорта: плавание, велогонка и бег.



Для участников соревнований организаторы приготовили две дистанции. Дистанция «Спринт» включает: плавание на 0,5 км, велогонка на 12 км и бег на 3 км. Стандартная дистанция – это плавание на 1 км, гонка на велосипедах на 24 км и бег на 6 км. Медаль финишёра предусмотрена на всех дистанциях.



Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию. Она открыта на сайте: alpmarathon.ru. Уже о своём желании принять участие в триатлоне заявили более 60 человек из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Саянска и Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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