В Бурятии ищут дом для чудо-кошки













Сейчас, чудо-кошке подыскивают новый дом с ответственными хозяевами.



- И да, особенная Лаура ищет самых любящих людей. Ей сейчас совершенно некуда идти! Помогите обрести Лауре свой дом, - обратились волонтёры фонда.



Связаться с фондом «Собака счастья» можно через их группы в запрещённой соцсети, а также в соцсети «Вконтакте».









Сейчас, чудо-кошке подыскивают новый дом с ответственными хозяевами.- И да, особенная Лаура ищет самых любящих людей. Ей сейчас совершенно некуда идти! Помогите обрести Лауре свой дом, - обратились волонтёры фонда.Связаться с фондом «Собака счастья» можно через их группы в запрещённой соцсети, а также в соцсети «Вконтакте».

Волонтёры улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» взялись помочь необычной кошке, которую назвали Лаура. Она появилась на свет в результате скрещивания пары вислоухих котов, что делать запрещено категорически. В результате у Лауры генетические патологии развития хрящевых и суставных тканей – её задние лапки необычно большие. Из-за этого прежние хозяева попросту выкинули котёнка на улицу.- Плодильщики калечат животных! Это отдельная категория людей, со своей непробиваемой логикой. Они не считают, что имеют отношение к проблеме бездомных животных. Ведь у них «небездомные котята» и отдают они только в «добрые руки, которые никогда их не выбросят». А классическое «кошке надо один раз родить»?! Да и вообще зачем документы для породистых: «Вон у соседки кот вислоухий, скрестим с нашей вислоушкой и будут чудо-котята»! Или ещё лучше вариант: «На Авито продаётся недорого вислоухий кот без документов - будем делать бизнес!» Вот так у нас и появилась Лаура. У этой замечательной, нежной, ласковой кошки неизлечимая болезнь, коснулась её только из-за вины «домашних плодильщиков», - рассказали зооволонтёры.По словам волонтёров, у Лауры приятный характер. Поэтому они называют её чудо-кошкой.Лауру записали на рентген и на кардиологическое обследование сердца. Есть риск сердечных патологий, честно рассказали волонтёры. Однако они отметили, что подобная болезнь, как правило, не прогрессирует.- Плодильщики» мало что знают о генетике, о последствиях скрещивания. Им непонятно, почему нельзя скрестить хаски и овчарку, почему нужно знать особенности породы и т.д. Это приводит к печальным последствиям для животного и в конце-концов, они как Лаура будут выброшены «добрыми людьми» в коробке где-нибудь на трассе, - добавили волонтёры.