Животные собрались на альпийских лугах
Во время проведения научно-исследовательских работ сотрудниками Сохондинского заповедника в Забайкальском крае удалось зафиксировать несколько особей бурого медведя.
Такая активность объясняется брачным периодом, который сейчас проходит у животных. Также на альпийских лугах, которые, как правило, занимают небольшие пространства между тайгой и гольцами, сейчас активно цветёт высокогорное растение – остролодочник. Этот пёстрый цветок семейства бобовых привлекает сейчас хозяина тайги, поскольку богат белком.
Во время поисков таких цветущих лужаек на видеокамеру была зафиксирована самка с маленьким медвежонком, который неотступно следовал за матерью. Для человека подобные встречи очень опасны, поскольку самка в этот период достаточно агрессивна.
Кроме этого, в объектив камеры сотрудников заповедника попал взрослый самец, отдыхающий на увале после утомительного преследования самки.
- Удобно устроившись, он все же не упускает из виду свою «подругу», которая пасётся поблизости. Брачный период у медведей сейчас в самом разгаре. В тех местах, где впервые сходятся самец и самка, нередко можно видеть заломленные молодые деревца и кустарник, следовые метки, - сообщает пресс-служба заповедника.
Брачный период у бурого медведя в Забайкалье, как правило, начинается во второй половине мая и продолжается до середины июля, после чего самки и самцы будут жить отдельно друг от друга.
В заповеднике Забайкалья зафиксировали скопление бурых медведей
Общество, Фото:
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