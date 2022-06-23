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В Улан-Удэ вручили высокие награды педагогам-хореографам

В Улан-Удэ вручили высокие награды педагогам-хореографам
Общество,  Фото:БХРК
Не только студенты и ученики балета, но и их наставники закончили учебный год с высокими наградами

Закончился очередной учебный год в Бурятском хореографическом колледже имени Сахьяновой и Абашеева. Этот год был полон событий, побед и заслуженных наград как у детей, обучающихся балетному искусству, так и у трудового педагогического коллектива.

- Педагоги БРХК идут в ногу со временем, совершенствуются в профессии и достигают самых высоких результатов. О высоком профессионализме и любви к профессии говорят эти высокие награды, которые были вручены на отчётно-выпускном концерте «В движении, ритме, учебе», состоявшемся 8 июня на сцене Бурятского театра оперы и балета, - рассказала замдиректора колледжа по учебной части Надежда Гыргенова.

Вручила госнаграды педагогам министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.

В частности, почётным званием «Заслуженный работник культуры Бурятии» была награждена старший концертмейстер, преподаватель дисциплины «фортепиано» Ольга Рупышева.

Знаком отличия «Почётный наставник» награждены сразу два педагога: Наталья Абыкова Наталья, преподаватель профильных дисциплин, педагог студии «Балет для всех», заслуженный работник культуры РФ, отличник культуры Республики Саха (Якутия), и Людмила Мергенёва, методист, преподаватель классического, народно-сценического и историко-бытового танцев, заслуженный работник культуры Бурятии.

Медалями «Трудовая доблесть» были также отмечены трудовая деятельность ещё двух преподавателей: Даримы Баторовой, концертмейстера, преподавателя дисциплины «фортепиано», отличника культуры Республики Саха (Якутия), заслуженного работника Республики Тыва, и Татьяны Корнеевой, концертмейстера, преподавателя дисциплины «фортепиано», ветерана труда, заслуженного работника культуры Бурятии.

Для колледжа 2022 год ознаменован празднованием юбилейных дат выдающихся ветеранов колледжа. За многолетний, добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры и искусства Республики Бурятия и в связи с 80-летием благодарственным письмом министерства культуры Бурятии была награждена Нина Бальжиновна Базарон, ветеран колледжа, заслуженный учитель Бурятии и России.


хореографический колледж

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