Осуждённые почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
22 июня осуждённые исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске и улан-удэнского СИЗО присоединились ко всероссийской акции «Минута молчания».
Так они почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июня на Мемориале Победы в Улан-Удэ провели акцию «Свеча памяти». Жители возложили цветы и лампадки с зажжёнными свечами к Вечному огню.
В колонии и СИЗО в Бурятии прошла минута молчания
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