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В колонии и СИЗО в Бурятии прошла минута молчания

В колонии и СИЗО в Бурятии прошла минута молчания
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

22 июня осуждённые исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске и улан-удэнского СИЗО присоединились ко всероссийской акции «Минута молчания».

Так они почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июня на Мемориале Победы в Улан-Удэ провели акцию «Свеча памяти». Жители возложили цветы и лампадки с зажжёнными свечами к Вечному огню.

День памяти и скорби минута молчания осужденные

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