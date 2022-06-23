В Бурятии простились с погибшим на Украине пулемётчиком

Алдар Дамбиев награждён орденом Мужества посмертно



22 июня в Еравнинском районе Бурятии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине гвардии рядовым Дамбиевым Алдаром Жаргаловичем. Ему было 26 лет.



Алдар Дамбиев родился 11 января 1996 года в селе Усть-Эгита Еравнинского района. Окончил Усть-Эгитуйскую среднюю школу.



- Занимался спортом, принимал участие в соревнованиях по волейболу, футболу, защищал честь школы. Алдар был ярким солистом детского образцового ансамбля народных танцев «Ая-Ганга». Был активным участником всех мероприятий, проводимых в школе и в селе. Серьёзно относился к учёбе. Был призёром и победителем районных олимпиад и научно-практических конференций, - рассказали о своём выпускнике в школе.



В 2013 году Алдар стал студентом инженерного факультета БГСХА. Вошёл в состав народного ансамбля танца и песни «Алтан Булаг». В составе ансамбля выступал на городских, республиканских мероприятиях, выезжал за рубеж на «Фестивали юга 2016», где посетил Швейцарию, Францию и Испанию. Неоднократно входил в число лучших студентов академии за хорошую учёбу, активное участие в культурно-массовых мероприятиях. Также состоял в студенческих отрядах Бурятии.



В 2017 году получил диплом бакалавра по направлению «агроинженерия», в 2019 получил диплом магистра по направлению «зоотехния».



В 2020 году был призван в ряды Вооружённых сил, где принял решение связать свою жизнь с армией, и заключил контракт. Служил пулемётчиком.



Погиб героической смертью, получив множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.



Награждён орденом Мужества посмертно за проявленную отвагу при исполнении воинского долга.



- На траурный митинг прощания с гвардии рядовым Дамбиевым Алдаром Жаргаловичем в село Усть-Эгита прибыли глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов, заместитель председателя правительства Бурятии Баир Цыренов, заместитель председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев, военный комиссар Еравнинского района Геннадий Ужиханов, родственники, учителя, одноклассники, друзья, односельчане, - сообщили в районной администрации.



Алдара проводили со всеми военными почестями, под звуки военного оркестра.





