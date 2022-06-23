В Бурятии стартовал инклюзивный лагерь «Байкал: один для всех»

Мероприятия проходят в рамках партнёрского проекта «Инклюзивный ресурс - Один для всех»



В Бурятии, в селе Сухая с 22 июня по 2 июля проходит инклюзивный лагерь «Байкал: один для всех». В инклюзивном лагере поучаствуют 16 подростков-волонтёров «Клиники дружественной молодёжи», 16 детей с инвалидностью 4-6 лет и 24 члена их семей, которые посещают службу ранней помощи «Солнышко». С ребятами будет работать специально созданная команда специалистов из врачей-педиатров, логопедов и клинических психологов, а также методист АФК.



В обширной программе подростки-волонтёры проведут занятия в виде сюжетных игр с детьми, пройдут мастерские для целевых групп (дворовые игры, прикладное творчество). Помимо этого, состоятся общемассовые мероприятия в форме театрализованных спортивных игр. Для родителей особых детей специалистами будут проведены родительские группы.



Все мероприятия будут освещаться, будут записаны комментарии специалистов и интервью участников проекта. По итогам создадут видеоролик «Дневник проекта», который представят широкой публике, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

