Лиса с лисёнком гуляли по дорожкам в нацпарке в Бурятии







Специалисты назвали лисицу Патрикеевна, а её детёныша – Тимофеем.



- Термальные источники в бухте Змеёвая пользуются большой популярностью не только у туристов. Вот и завсегдатай этих мест, лиса Патрикеевна? привела своего маленького сына, Тимофея, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в том же Забайкальском нацпарке,



Специалисты назвали лисицу Патрикеевна, а её детёныша – Тимофеем.- Термальные источники в бухте Змеёвая пользуются большой популярностью не только у туристов. Вот и завсегдатай этих мест, лиса Патрикеевна? привела своего маленького сына, Тимофея, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в том же Забайкальском нацпарке, на кордоне Монахово, заметили медведя . Мишка ходил по территории, обнюхивая всё вокруг. Вероятно, косолапый искал, чем бы поживиться.

В Баргузинском районе Бурятии на территории Забайкальского национального парка встретили лису с лисёнком. Госинспектор Елена Зеленкина запечатлела гостей на видео.Лисья семейка ходила по тропам термальных источников в бухте Змеевая. На кадрах видно, что лисёнок следовал за мамой, а когда увидел госинспектора, слегка испугался и начал бегать туда-сюда. Затем, проводив специалиста взглядом, убежал.