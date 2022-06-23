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Лиса с лисёнком гуляли по дорожкам в нацпарке в Бурятии

Лиса с лисёнком гуляли по дорожкам в нацпарке в Бурятии
Общество, 
Лису инспекторы назвали Патрикеевна, а её детёныша – Тимофеем

В Баргузинском районе Бурятии на территории Забайкальского национального парка встретили лису с лисёнком. Госинспектор Елена Зеленкина запечатлела гостей на видео.

Лисья семейка ходила по тропам термальных источников в бухте Змеевая. На кадрах видно, что лисёнок следовал за мамой, а когда увидел госинспектора, слегка испугался и начал бегать туда-сюда. Затем, проводив специалиста взглядом, убежал.

 
Специалисты назвали лисицу Патрикеевна, а её детёныша – Тимофеем.

- Термальные источники в бухте Змеёвая пользуются большой популярностью не только у туристов. Вот и завсегдатай этих мест, лиса Патрикеевна? привела своего маленького сына, Тимофея, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в том же Забайкальском нацпарке, на кордоне Монахово, заметили медведя. Мишка ходил по территории, обнюхивая всё вокруг. Вероятно, косолапый искал, чем бы поживиться.

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