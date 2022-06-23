 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

22 июня

Популярное

В Улан-Удэ подведут итоги «Портретных четвергов»

В Улан-Удэ подведут итоги «Портретных четвергов»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Выставка работ проекта откроется 30 июня

Итоговая выставка участников и кураторов проекта по натурному рисованию «Портретные четверги» распахнёт свои двери в Улан-Удэ уже 30 июня. Проект представляет собой работы начинающих местных художников, выполненные под руководством признанных мастеров Иркутска, Красноярска, Горно-Алтайска, Новоалтайска и Бурятии.

Авторы работ собирались по четвергам и пробовали свои силы вместе с профессиональными художниками, которые также писали портреты и давали советы участникам. В качестве натурщиков выступали телеведущая Юлия Пермякова; антиквар, меценат и краевед Анатолий Сахиров; а также ведущие артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Также участникам было предложено создать автопортрет, используя графический редактор, и перенести эскизы на холст акриловыми красками.

Выставка проработает в центре современного искусства Бурятии «Залуу» с 30 июня по 31 июля, сообщает пресс-служба центра.

Возрастное ограничение 0+
выставка Улан-Удэ художники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чита примет музыкальный фестиваль «МузФест-2022»
Чита примет музыкальный фестиваль «МузФест-2022»
Общество, 23.06.2022
Прослушивание на участие состоится 2 июля
В Иркутской области тофалары соберутся на «Арканные игры»
В Иркутской области тофалары соберутся на «Арканные игры»
Общество, 23.06.2022
В Нижнеудинском районе состоится фольклорно-спортивный праздник «Аргамчы-Ыры»
В Улан-Удэ подведут итоги «Портретных четвергов»
В Улан-Удэ подведут итоги «Портретных четвергов»
Общество, 23.06.2022
Выставка работ проекта откроется 30 июня
В Забайкалье увеличен прожиточный минимум
В Забайкалье увеличен прожиточный минимум
Общество, 23.06.2022
Он поднялся с 14805 до 16286 рублей
Иркутск присоединится к Международному дню йоги
Иркутск присоединится к Международному дню йоги
Общество, 23.06.2022
В мастер-классах могут принять участие все желающие
В Бурятии стартовал инклюзивный лагерь «Байкал: один для всех»
В Бурятии стартовал инклюзивный лагерь «Байкал: один для всех»
Общество, 23.06.2022
Мероприятия проходят в рамках партнёрского проекта «Инклюзивный ресурс - Один для всех»
В Бурятии поздравили бухгалтера с 95-летием
В Бурятии поздравили бухгалтера с 95-летием
Общество, 23.06.2022
Амос Соколов – один из старейших жителей Тарбагатайского района
В селе Бурятии открыли мемориал «Казаку – защитнику Отечества»
В селе Бурятии открыли мемориал «Казаку – защитнику Отечества»
Общество, 23.06.2022
Мероприятие прошло в День памяти и скорби в Тарбагатае
В Улан-Удэ купание в Селенге опасно для здоровья
В Улан-Удэ купание в Селенге опасно для здоровья
Общество, 23.06.2022
Вода в реке не соответствует гигиеническим нормам
В Бурятии простятся с погибшим на Украине 26-летним военным
В Бурятии простятся с погибшим на Украине 26-летним военным
Общество, 23.06.2022
Руслан Найданов представлен к награждению орденом Мужества посмертно
В Улан-Удэ осуждённые колонии строгого режима стали чаще звонить
В Улан-Удэ осуждённые колонии строгого режима стали чаще звонить
Общество, 23.06.2022
Количество телефонных переговоров выросло в 11 раз 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^