Выставка работ проекта откроется 30 июня
Итоговая выставка участников и кураторов проекта по натурному рисованию «Портретные четверги» распахнёт свои двери в Улан-Удэ уже 30 июня. Проект представляет собой работы начинающих местных художников, выполненные под руководством признанных мастеров Иркутска, Красноярска, Горно-Алтайска, Новоалтайска и Бурятии.
Авторы работ собирались по четвергам и пробовали свои силы вместе с профессиональными художниками, которые также писали портреты и давали советы участникам. В качестве натурщиков выступали телеведущая Юлия Пермякова; антиквар, меценат и краевед Анатолий Сахиров; а также ведущие артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Также участникам было предложено создать автопортрет, используя графический редактор, и перенести эскизы на холст акриловыми красками.
Выставка проработает в центре современного искусства Бурятии «Залуу» с 30 июня по 31 июля, сообщает пресс-служба центра.
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В Улан-Удэ подведут итоги «Портретных четвергов»
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