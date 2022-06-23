Долгоносик пожирает картошку у жителей Бурятии









Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Бурятской сельскохозяйственной академии Анатолий Кушнарев отметил, что уничтожить этот вид вредителя можно без проблем.



- Уничтожить его труда большого не составляет. Препарат типа «Искра золотая» или просто «Искра», «Симпай» и другие препараты инсектицидного действия. В вечернее время с соблюдением всех мер безопасности в безветренную и солнечную погоду. Наносить тонким распылом раствор на вредителя, - пояснил Анатолий Кушнарев.



Он подчеркнул, что затягивать с обработкой нельзя, так как вредитель всеядный. Химический метод в данном случае самый надёжный.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ этим летом деревья

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Бурятской сельскохозяйственной академии Анатолий Кушнарев отметил, что уничтожить этот вид вредителя можно без проблем.- Уничтожить его труда большого не составляет. Препарат типа «Искра золотая» или просто «Искра», «Симпай» и другие препараты инсектицидного действия. В вечернее время с соблюдением всех мер безопасности в безветренную и солнечную погоду. Наносить тонким распылом раствор на вредителя, - пояснил Анатолий Кушнарев.Он подчеркнул, что затягивать с обработкой нельзя, так как вредитель всеядный. Химический метод в данном случае самый надёжный.Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ этим летом деревья массово пожирает горностаевая моль . Вредитель уничтожает черёмуху и яблони. Сотрудники «Городского лесничества» провели обработку деревьев на общественных территориях, но, по словам специалистов, справиться с вредителем можно только массовыми обработками, в том числе во дворах и в частном секторе.

Посадки на огородах жителей села Иволгинск в Бурятии пожирает вредитель. Об этом сельчане сообщили через группу «Иволга-инфо. 24/7». По их словам, жуки-долгоносики уничтожают картофель на нескольких улицах, в частности, Партизанская, Кирова и Научная.