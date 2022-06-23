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Долгоносик пожирает картошку у жителей Бурятии

Долгоносик пожирает картошку у жителей Бурятии
Общество,  Фото:"Иволга-инфо"
Уничтожение вредителя лучше не откладывать в долгий ящик

Посадки на огородах жителей села Иволгинск в Бурятии пожирает вредитель. Об этом сельчане сообщили через группу «Иволга-инфо. 24/7». По их словам, жуки-долгоносики уничтожают картофель на нескольких улицах, в частности, Партизанская, Кирова и Научная.



Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Бурятской сельскохозяйственной академии Анатолий Кушнарев отметил, что уничтожить этот вид вредителя можно без проблем.

- Уничтожить его труда большого не составляет. Препарат типа «Искра золотая» или просто «Искра», «Симпай» и другие препараты инсектицидного действия. В вечернее время с соблюдением всех мер безопасности в безветренную и солнечную погоду. Наносить тонким распылом раствор на вредителя, - пояснил Анатолий Кушнарев.

Он подчеркнул, что затягивать с обработкой нельзя, так как вредитель всеядный. Химический метод в данном случае самый надёжный.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ этим летом деревья массово пожирает горностаевая моль. Вредитель уничтожает черёмуху и яблони. Сотрудники «Городского лесничества» провели обработку деревьев на общественных территориях, но, по словам специалистов, справиться с вредителем можно только массовыми обработками, в том числе во дворах и в частном секторе. 
вредители

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