В Бурятии поздравили бухгалтера с 95-летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Амос Соколов – один из старейших жителей Тарбагатайского района



В Тарбагатайском районе Бурятии 95-летний юбилей отметил Амос Минаевич Соколов. Именинника поздравили представители муниципального образования и местного отдела соцзащиты населения.



- Большую часть своей трудовой деятельности я посвятил бухгалтерскому делу в колхозах родного Тарбагатайского района. Как мне думается, случайных людей в этой работе не бывает, нужно призвание, – пояснил юбиляр. – С ранних лет трудился в колхозе села Десятниково, сначала пастухом, затем учётчиком, а со временем стал главным бухгалтером колхоза.



Амос Минаевич всегда отличался активной жизненной позицией, участвовал в общественной жизни колхоза, села, района, республики. Не раз Амос Минаевич избирался членом правления колхоза, депутатом сельского совета, выступал на республиканских конференциях.



- Юбиляр в подробностях рассказал о своей жизни гостям. Удивительно, но к своему 95-летнему юбилею Амос Минаевич отчётливо помнит все даты, всех, с кем работал, и даже прочитал на память стихотворение Н.А. Некрасова «Несжатая полоса», - рассказала начальник районного отдела соцзащиты Светлана Ошуркова. – Мы желаем доброго здоровья и долголетия, чтобы обязательно встретиться снова – через пять лет на будущем юбилее.



Гости передали именные поздравления от президента Российской Федерации и главы Бурятии, вручили подарок от главы района и сертификат на единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

