В Бурятии экс-полицейского с нарушением приняли на работу в ЕДДС

Работодателю внесено прокурорское представление
Хозяйственно-транспортный отдел администрации Заиграевского района Бурятии нарушил закон о противодействия коррупции.
Установлено, что в 2021 году в единую дежурно-диспетчерскую службу отдела принята бывший сотрудник полиции. Однако учреждением в десятидневный срок не направлено прежнему работодателю уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.
Начальнику хозяйственно-транспортного отдела внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
В отношении работодателя возбуждено административное дело за привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением закона.
Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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