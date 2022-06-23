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В Бурятии экс-полицейского с нарушением приняли на работу в ЕДДС

В Бурятии экс-полицейского с нарушением приняли на работу в ЕДДС
Общество,  Фото:pexels.com
Работодателю внесено прокурорское представление

Хозяйственно-транспортный отдел администрации Заиграевского района Бурятии нарушил закон о противодействия коррупции.

Установлено, что в 2021 году в единую дежурно-диспетчерскую службу отдела принята бывший сотрудник полиции. Однако учреждением в десятидневный срок не направлено прежнему работодателю уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.

Начальнику хозяйственно-транспортного отдела внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

В отношении работодателя возбуждено административное дело за привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением закона.

Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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