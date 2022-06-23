В Бурятии экс-полицейского с нарушением приняли на работу в ЕДДС

Работодателю внесено прокурорское представление



Хозяйственно-транспортный отдел администрации Заиграевского района Бурятии нарушил закон о противодействия коррупции.



Установлено, что в 2021 году в единую дежурно-диспетчерскую службу отдела принята бывший сотрудник полиции. Однако учреждением в десятидневный срок не направлено прежнему работодателю уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.



Начальнику хозяйственно-транспортного отдела внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.



В отношении работодателя возбуждено административное дело за привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением закона.



Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

