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Забайкальца оштрафовали за оскорбление коллеги

Забайкальца оштрафовали за оскорбление коллеги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В деле разбиралась прокуратура

Оператор по обслуживанию контейнеров и вагонов Вагонного депо станции Карымская а Забайкальском крае обратился в прокуратуру с заявлением о привлечении его коллеги к административной ответственности за оскорбление, сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.

Прокурорской проверкой подтверждён факт оскорбления.

Установлено, что находясь в операторской пункта технического обслуживания станции Чита-1 вагонного депо станции Карымская, в адрес заявителя коллегой по производству высказаны унизительные слова в грубой неприличной форме, в присутствии других лиц.

В отношении оскорбителя было возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи Железнодорожного судебного района Читы он признан виновным с назначением наказания в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу
Забайкальский край прокуратура

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