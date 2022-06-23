Забайкальца оштрафовали за оскорбление коллеги

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Оператор по обслуживанию контейнеров и вагонов Вагонного депо станции Карымская а Забайкальском крае обратился в прокуратуру с заявлением о привлечении его коллеги к административной ответственности за оскорбление, сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.



Прокурорской проверкой подтверждён факт оскорбления.



Установлено, что находясь в операторской пункта технического обслуживания станции Чита-1 вагонного депо станции Карымская, в адрес заявителя коллегой по производству высказаны унизительные слова в грубой неприличной форме, в присутствии других лиц.



В отношении оскорбителя было возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи Железнодорожного судебного района Читы он признан виновным с назначением наказания в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу

