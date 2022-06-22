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В Бурятии юные лесники выращивают кедры

В Бурятии юные лесники выращивают кедры
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В планах у юных лесоводов через два года высадить молодой лес на погибшей от пожаров территории

В посёлке Кика Прибайкальского района Бурятии члены школьного лесничества «Лесная сказка» создали лесной питомник для выращивания кедров.

В прошлом году ребята провели эксперимент - сначала вырастили кедры в горшочках, а затем высадили их в открытый грунт. Юным лесникам важно было понять, насколько хорошо сеянцы приживутся в естественных условиях.

- Прошлогодние сеянцы показали очень хорошую приживаемость - 80%. Они прекрасно себя чувствуют, растут и набираются сил. Ребята так обрадовались результатам нашего эксперимента, что мы решили заложить небольшой лесной питомник на территории школы, - поделилась руководитель школьного лесничества Наталья Спиридонова.

Дети подготовили почву и высеяли килограмм семян кедра- это около четырёх тысяч орешек.

Пока школьный питомник совсем небольшой, но даже такого количества семян хватит, чтобы восстановить около гектара погибшего леса.

В планах у юных лесоводов расширить питомник и через два года высадить молодой лес на погибшей от пожаров территории в своём районе. А пока школьников ждёт наблюдение и кропотливый уход за маленькими кедрёнышами.

Школьное лесничество «Лесная сказка» - одно из первых в республике, кто основал школьный лесной питомник. Ребята не только занимаются опытами и исследованиями, но и активно участвуют в работе Кикинского лесхоза – дети участвуют в посадках леса, уборках мусора и противопожарных акциях, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. 
Лес лесовосстановление

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