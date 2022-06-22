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В Чите устроят шествие выпускников

В Чите устроят шествие выпускников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник завершится на площади имени Ленина

24 июня свой праздник отметят выпускники школ Читы. В 20:00 начнётся шествие выпускников. Юноши и девушки пройдут по улице Ленина от улицы Выставочной до площади имени Ленина.

Затем, с 20:30 до 22:00, на главной площади краевого центра Забайкалья состоится праздник «Выпускник – 2022», в котором примет участие группа «ДжаЯмми».

Выпускников, отличившихся за особые успехи в учении, будут чествовать в зале Забайкальской краевой филармонии 7-го июля. Мероприятие начнётся в 11:00.

Обращаем внимание, что 24-го июня для движения транспорта будут перекрыты следующие улицы:
С 7:00 до 00:00 часов - ул. Выставочная от ул. Ленина до ул. Чкалова;
С 7.00 до 00:00 часов - ул. Забайкальского рабочего от ул. П. Осипенко до ул. Выставочной;
С 12:00 до 22:30 часов - ул. Чайковского и ул. К. Григоровича от ул. Журавлева до ул. Бутина, ул. Бутина от ул. К. Григоровича до ул. Ленина, ул. Ленинградская от ул. Чайковского до ул. Ленина;
С 12:00 до 20:00 часов - ул. Чкалова от ул. Ленинградской до ул. П. Осипенко;
С 16:00 до 00:00 часов - ул. Бутина и ул. Ленинградская от ул. Чкалова до ул. Анохина;
С 16:00 до 00:00 часов - ул. Лермонтова от ул. Журавлева до ул. Бутина;
С 12:00 до 00:00 часов - ул. Ленина от ул. П. Осипенко до ул. Ленинградской.

Движение общественного транспорта будет ограничено с 19:30 на время прохождения колонны, сообщает пресс-служба администрации Читы.

Возрастное ограничение 16+
Чита выпускники шествие Праздники

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