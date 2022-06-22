В Чите устроят шествие выпускников

Праздник завершится на площади имени Ленина



24 июня свой праздник отметят выпускники школ Читы. В 20:00 начнётся шествие выпускников. Юноши и девушки пройдут по улице Ленина от улицы Выставочной до площади имени Ленина.



Затем, с 20:30 до 22:00, на главной площади краевого центра Забайкалья состоится праздник «Выпускник – 2022», в котором примет участие группа «ДжаЯмми».



Выпускников, отличившихся за особые успехи в учении, будут чествовать в зале Забайкальской краевой филармонии 7-го июля. Мероприятие начнётся в 11:00.



Обращаем внимание, что 24-го июня для движения транспорта будут перекрыты следующие улицы:

С 7:00 до 00:00 часов - ул. Выставочная от ул. Ленина до ул. Чкалова;

С 7.00 до 00:00 часов - ул. Забайкальского рабочего от ул. П. Осипенко до ул. Выставочной;

С 12:00 до 22:30 часов - ул. Чайковского и ул. К. Григоровича от ул. Журавлева до ул. Бутина, ул. Бутина от ул. К. Григоровича до ул. Ленина, ул. Ленинградская от ул. Чайковского до ул. Ленина;

С 12:00 до 20:00 часов - ул. Чкалова от ул. Ленинградской до ул. П. Осипенко;

С 16:00 до 00:00 часов - ул. Бутина и ул. Ленинградская от ул. Чкалова до ул. Анохина;

С 16:00 до 00:00 часов - ул. Лермонтова от ул. Журавлева до ул. Бутина;

С 12:00 до 00:00 часов - ул. Ленина от ул. П. Осипенко до ул. Ленинградской.



Движение общественного транспорта будет ограничено с 19:30 на время прохождения колонны, сообщает пресс-служба администрации Читы.



Возрастное ограничение 16+

