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В Улан-Удэ взялись за самокатчиков

В Улан-Удэ взялись за самокатчиков
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Пока что компании, занимающиеся прокатом, работают лояльно

На площади Революции в Улан-Удэ прошёл рейд по проверке соблюдения правил пользования электросамокатами. Сотрудники комитета по транспорту, ГИБДД и подразделения по делам несовершеннолетних. Самокатчикам рассказали, как избежать штрафов при езде, сообщили в пресс-службе мэрии.

В пользовательском соглашении говорится, что ответственность за предоставление управления электросамокатом несовершеннолетнему несёт законный представитель ребёнка. Также запрещено передвижение на самокате двух и более лиц, нарушения правил дорожного движения, выезд на проезжую часть.

- Мы видим, что абсолютное большинство пользователей самокатов - это несовершеннолетние. Поэтому родителям необходимо знать, что передача управления электросамокатом третьему лицу является нарушением пользовательского соглашения. Все нарушения вытекают в штрафные санкции. Пока что компании, занимающиеся прокатом, работают лояльно. Так, у одного оператора на данный момент порядка 29 тысяч пользователей, из них зафиксировано около двух процентов нарушений, - рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Сергей Будагаев.

Также важно не выезжать на проезжую часть и соблюдать все правила ПДД.

- С начала года на дорогах города произошло несколько ДТП с участием водителей электросамокатов. Особенно беспокоит то, что в ДТП участвуют несовершеннолетние. Зачастую водители самокатов переезжают пешеходный переход, вместо того, чтобы спешиться. Также выезжают на дороги общего пользования, едут по встречной полосе и другое, - сказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Бурятии Дмитрий Кожухов.

За нарушения требований пользовательского соглашения предусмотрена ответственность. За прокат электросамоката в алкогольном опьянении – 8 тысяч рублей, за передачу несовершеннолетнему – 10 тысяч рублей, за прокат вдвоем – 1 тысяча рублей.

Сумма штрафа списывается с банковской карты, привязанной к мобильному приложению. В случае неуплаты штрафа должник вносится в «чёрный» список.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее было принято решение о снижении скорости передвижения на электросамокатах до 15 км/ч на таких участках, как площадь Советов, площадь Революции и прилегающая территория к Гостиным рядам, улица Ленина в районе «Арбата», парк имени Орешкова, парк «Юбилейный», парк Железнодорожников, парк «Мемориал Победы», Центральный парк (Горсад), набережная реки Селенга, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», детский сквер «Радуга», Сиреневый бульвар.

электросамокаты

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