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В Бурятии перенесли День экологических троп

В Бурятии перенесли День экологических троп
Общество,  Фото:pixabay.com
Экскурсии пройдут 30 июня

В Забайкальском национальном парке Бурятии движение по автодороге КПП – Монахово будет остановлено с 14:00 23 июня до 12:00 24 июня. Ограничения связаны с необходимостью проведения срочного ремонта моста на участке «Буртуй».

Запланированные ранее экскурсии в рамках Дня экологических троп в Забайкальском национальном парке переносятся на 30 июня. Условия участия остаются прежними.

Напомним, что в рамках Дня экологических троп состоятся экскурсии по экологической тропе от местности Монахово до посёлка Курбулик. Сбор первой группы в 10:00, второй в 10:30 и третьей в 11:00. Участники увидят виды Чивыркуйского залива с высоты птичьего полёта на обзорной площадке, цветущую тайгу Подлеморья, бухту Окунёвая, рыбацкие посёлки Катунь и Курбулик, посетят музей рыбака и часовню, а затем катером вернутся в Монахово. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

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Бурятия экологическая тропа Праздники национальный парк туризм экскурсия

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