Горожанам представят распродажу продукции, консультации и конкурс
Шестой фестиваль садоводов и огородников состоится в Иркутске 9 июля. Площадкой для проведения мероприятия станет территория сада Томсона в микрорайоне Ново-Ленино.
Иркутяне смогут ознакомиться с многообразием сортов ягод, адаптированных к произрастанию в городе и его окрестностях. Также на фестивале будут представлены овощи, выращенные на личных участках горожан. Гости мероприятия смогут приобрести продукцию, посадочный материал плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов с закрытой корневой системой, а также получить подробные рекомендации по агротехнике выращивания. Кроме того, садоводы и огородники примут участие в конкурсе-выставке «Вкус лета».
Фестиваль состоится по адресу: микрорайон Ново-Ленино, улица Томсона (остановки общественного транспорта «Роща» или «Норильская») с 11:00 до 14:00. Участие в фестивале является бесплатным, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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Иркутск примет фестиваль садоводов и огородников
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