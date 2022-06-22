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В Улан-Удэ наградили победителей викторины, посвящённой Дню города

В Улан-Удэ наградили победителей викторины, посвящённой Дню города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Викторину проводил Улан-Удэнский горсовет депутатов

Сегодня, 22 июня, состоялось награждение победителей викторины, приуроченной к празднованию Дня города Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily» новый медиапроект был посвящен интересным историческим фактам о городе. Участникам было необходимо следить за публикациями на странице Улан-Удэнского горсовета «Вконтакте» и в Telegram-канале. Ежедневно необходимо было внимательно читать все посты, так как в них находились подсказки. После девятой публикации было опубликовано задание с вопросами.

- В преддверии Дня города Улан-Удэнский городской совет депутатов запустил новый медиапроект. В течение десяти дней на страницах социальных сетей горсовета Улан-Удэ и в Telegram-канале выходили интересные исторические посты. Это был не просто медиапроект – это была викторина, в которой победил самый ловкий и внимательный подписчик, - отметил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

Победителем в викторине стала Алёна Угрюмова. Кроме диплома победителя, ей достался подарочный сертификат на поездку на Байкал.


Изначально планировалось выявить одного победителя, но в ходе викторины был отмечен один из самых активных участников. Дмитрий Брындин под комментариями в постах писал дополнительные исторические заметки, связанные с теми или иными заданиями и помимо этого отправлял архивные фотографии Верхнеудинска. Дмитрий также был награждён дипломом за активное участие.



Алёна Угрюмова работает бухгалтером медико-санитарной части МВД по Республике Бурятия. После награждения она поделилась впечатлениями о викторине:

- О конкурсе узнала из социальной сети «Вконтакте». На протяжении десяти дней в Telegram и «Вконтакте» опубликованы были посты, где были подсказки, которые я использовала при участии в викторине. Вообще медиапроект был посвящён интересным историческим фактам о городе Улан-Удэ, формат проекта очень понравился. Каждый житель должен знать о истории города.

Также она рассказала о содержании некоторых постов с подсказками – например, о том, что памятник Владимиру Ильичу Ленину был отлит в городе Мытищи, что он состоял из 116 частей и потом их соединили в две части. Были посты про трёхэтажное здание Самуила Розенштейна, где сейчас располагается корпус иностранных языков БГУ. Про первую Верхнеудинскую больницу, про Верхнеудинскую ярмарку, а также про то, что в 1981 году цесаревич Николай Александрович приезжал под Верхнеудинск и городской голова Овсянкин приветствовал его - с этого началось празднование Дня города.

Дмитрий Брындин работает в детском садике «Колобок» дворником. Он рассказал, что викторину в Telegram увидела его жена. Ему понравилась тема, так как он увлекается историей своего города. В ходе викторины он комментировал, добавлял фотографии и даже поправлял организаторов.

На вопрос журналистов, откуда он доставал исторические материалы и есть ли у него историческое образование, Дмитрий Брындин ответил, что он просто любитель, на просторах интернета выискивал фотографии. Он увлекается исторической фотографией и ведёт свой блог «Заметки Феникса».

- Такие конкурсы пусть почаще проводят, потому что каждый житель города должен знать свою историю. Будущее начинается с истории, - сказал Дмитрий Брындин.
ГорсоветУУ викторина история Улан-Удэ

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