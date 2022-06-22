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В Усть-Ордынском округе провели межрегиональный фестиваль ремёсел

В Усть-Ордынском округе провели межрегиональный фестиваль ремёсел
Общество,  Фото:АНО «Байкал»
В нём приняли участие гости из Бурятии и Агинского Бурятского округа

Первый межрегиональный фестиваль ремёсел Прибайкалья (0+) прошёл 18 июня в Усть-Ордынском Бурятском округе. В нём приняли участие мастера народного творчества из Забайкальского края, Бурятии, Иркутска, Эхирит-Булагатского, Боханского, Ольхонского районов Иркутской области.

Организаторы встроили фестиваль в программу районного Сурхарбана. Это оказалось удачным решением. Площадки фестиваля, в итоге, посетили не только жители посёлка Усть-Ордынский и Эхирит-Булагатского района, но и других территорий Иркутской области. Как рассказал ведущий мероприятия Родион Шантанов, по его оценкам, аудитория первого межрегионального фестиваля ремёсел составила более 500 человек.

Проект проводился на площадке перед ФОК «Лидер» окружного центра. Мастер-классы проходили на сцене, по периметру площадки были размещены столы-прилавки, за которыми мастера имели возможность продавать свою продукцию. В итоге, посетители фестиваля по кругу проходили все ремесленные локации, приобретали понравившиеся товары. Мастер-классы проводились как на сцене, так и «в рабочем порядке», за столами ремесленников.

— Мы показывали, как работать крючком, ковровой иголкой, объясняли технику «Иркутская гладь», — рассказал мастер из Иркутска Нина Медведок. Вместе с Валентиной Щеновой они представляли мастерскую художественной вышивки «Оникс». – Была очень хорошая доброжелательная атмосфера. Большой интерес к технике «Иркутская гладь» проявили журналисты. Спрашивали, почему она применяется только в Иркутске? Мы отвечали, что уже представляли эту технику в Усть-Уде и в Качуге, в Заларях и Слюдянке, но вот за пределы Иркутской области с «Иркутской гладью» пока не выезжали.

По словам самих ремесленников, ярмарка прошла вполне успешно и в коммерческом плане. Байгалма Галсанова из Тункинского района Бурятии известна тем, что два года назад у неё на уличном базаре в Аршане купил валяные тапочки шоумен Сергей Зверев. Похожую обувь со своими коллегами по мастерской «Дулаан Аршан» Мариной Жаповой и Жаргалмой Бакшихановой мастер привезла и на фестиваль ремёсел. Валяная обувь вызвала немалый интерес у посетителей фестиваля. Мероприятие уже закончилось, а аршанские мастера никак не могли закрыть свою точку: люди, желающие приобрести обувь, подходили и подходили.

Стоит отметить, что именно в те дни, когда проходил межрегиональный фестиваль ремёсел Прибайкалья, был подписан указ об учреждении Дня народных художественных промыслов. Теперь он отмечается в предпоследнее воскресенье июня, сообщает АНО «Байкал».
Усть-Ордынский Бурятский округ фестиваль народно-художественные промыслы народные ремесла Бурятия Иркутская область

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