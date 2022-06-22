В Улан-Удэ сломавшиеся качели на площади Революции перевязали верёвочкой

Улан-удэнцы продолжают ломать качели на обновлённой площади Революции. Сегодня, 21 июня, в паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали видео того, как сломавшуюся цепь перевязали верёвкой. Само собой, выглядит такая конструкция выглядит очень ненадёжно, что отметил автор видео.
Как выяснилось, идея «починить» качели с помощью верёвке принадлежит неизвестным сердобольным горожанам.
В пресс-службе комитета городского хозяйства «Байкал-Daily» сообщили, что сейчас неполадку уже устранили. Подрядная организация закупила новое крепление и установила его. Теперь звенья цепи скрепляет необходимое металлическое кольцо.
Этим качелям «достаётся» буквально с начала их появления. Первая поломка случилась в октябре 2021 года, через месяц после открытия. Тогда их быстро починили.
В ноябре история повторилась. Но даже усиленная конструкция из шпилек и гаек не спасла качели от слишком активных улан-удэнцев. В июне этого года качели снова сломались – оторвалась одна из цепей.
Горожане часто замечают, что на одной качели могут одновременно находиться по несколько человек, причём не обязательно это бывают дети, так зачастую развлекаются и взрослые. Такого нагрузки качели попросту не выдерживают.