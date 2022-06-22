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В Улан-Удэ сломавшиеся качели на площади Революции перевязали верёвочкой

В Улан-Удэ сломавшиеся качели на площади Революции перевязали верёвочкой
Общество,  Фото:"Весь Улан-Удэ"
Впрочем, конструкцию оперативно починили

Улан-удэнцы продолжают ломать качели на обновлённой площади Революции. Сегодня, 21 июня, в паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали видео того, как сломавшуюся цепь перевязали верёвкой. Само собой, выглядит такая конструкция выглядит очень ненадёжно, что отметил автор видео.

Как выяснилось, идея «починить» качели с помощью верёвке принадлежит неизвестным сердобольным горожанам.

В пресс-службе комитета городского хозяйства «Байкал-Daily» сообщили, что сейчас неполадку уже устранили. Подрядная организация закупила новое крепление и установила его. Теперь звенья цепи скрепляет необходимое металлическое кольцо.


Этим качелям «достаётся» буквально с начала их появления. Первая поломка случилась в октябре 2021 года, через месяц после открытия. Тогда их быстро починили

В ноябре история повторилась. Но даже усиленная конструкция из шпилек и гаек не спасла качели от слишком активных улан-удэнцев. В июне этого года качели снова сломались – оторвалась одна из цепей.

Горожане часто замечают, что на одной качели могут одновременно находиться по несколько человек, причём не обязательно это бывают дети, так зачастую развлекаются и взрослые. Такого нагрузки качели попросту не выдерживают.

качели площадь Революции

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