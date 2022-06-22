Инспектор Россельхознадзора из Бурятии стал почётным донором

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Для получения этой награды понадобилось 19 лет



14 июня, во Всемирный день донора крови, знак «Почётный донор России» получил государственный инспектор управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Андрей Мокров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Андрей Мокров отметил, что для получения данной награды понадобилось 19 лет и 40 донаций крови.



Андрей Мокров в 2006 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию «Городской кадастр». В 2008 поступил на службу в управление Россельхознадзор, в отдел государственного земельного контроля (надзора).



Сейчас продолжает работать в отделе государственного земельного надзора, контроля качества, безопасности зерна и семенного контроля в должности государственного инспектора.



