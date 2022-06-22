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В Улан-Удэ зажгли свечи в День памяти и скорби

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На Мемориале Победы прошла акция «Свеча памяти». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

В Улан-Удэ провели акцию «Свеча памяти» в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Свечи памяти зажгли 22 июня на Мемориале Победы. С самого утра почётный караул воинов выстроен у Вечного огня, у памятника маршалу Константину Рокоссовскому и у танка. Утром состоялся митинг, посвящённый трагической дате.

- Сегодня мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны, когда на нашу землю пришёл нацизм, пришёл фашизм, пришли войска, которые хотели уничтожить нашу страну. Весь промышленный потенциал Европы работал на гитлеровские войска. С Советским Союзом воевали поляки, итальянцы, чехи, австрийцы - со всех стран Европы собирались отряды, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

После минуты молчания прозвучали оружейные залпы. После них жители Бурятии возложили цветы и лампадки с зажжёнными свечами к Вечному огню.

 
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в нашей истории. В этот день рано утром без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней. СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

Из Бурятии на фронт ушло более 120 тысяч человек, и более трети из них не вернулись с войны.

В 1996 году 22 июня было объявлено Днём памяти и скорби. Ежегодно в этот день в России, а также ряде других стран, воевавших в Великой отечественной, приспускаются флаги, проводятся памятные мероприятия люди возлагают цветы к мемориалам. По всей стране проходят траурные мероприятия. С 2009 года проводится акция «Свеча памяти» (0+).




День памяти и скорби

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