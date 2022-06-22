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В Русском драмтеатре в Улан-Удэ появился новый подъёмник

В Русском драмтеатре в Улан-Удэ появился новый подъёмник
Общество,  Фото:Александра Данилова
«Доступность должна быть такой, чтобы люди не чувствовали ограничений в чём-то», - отметила руководитель «Общества без барьеров» Галина Горбатых

В Улан-Удэ Русский драматический театр имени Бестужева закупил новое оборудование для инвалидов. Министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева, руководитель общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых и члены фонда первыми оценили новшества, сообщили в пресс-службе театра.


В фойе первого этажа в Русском драматическом театре установлен новый автоматический наклонный подъёмник с откидной платформой для маломобильных граждан. Благодаря ему инвалиды-колясочники могут зайти в театр через центральные парадные двери, а не только через специальный вход, и подняться в зрительный зал без дополнительных неудобств. Первый такой подъёмник был установлен в театре несколько лет назад, и при его помощи зрители могут посетить театральное кафе или проводимые там выставки.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в зале предусмотрены карманы для инвалидов-колясочников, есть специальный туалетный комплекс, построен переход-пандус между большой и малой сценами и т.д.

– Мы стремимся сделать все возможное, чтобы театры и другие учреждения культуры были доступными для всех зрителей. На приобретение и установку подъемника министерство культуры Бурятии выделило субсидию в размере свыше полумиллиона рублей в рамках государственной программы в сфере реабилитации и аббилитации инвалидов. И также дополнительно 240 тысяч на приобретение необходимого оборудования для слабослышащих людей и зрителей с нарушением зрения, – сообщила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.


Также театр приобрёл бегущую светодиодную строку над сценой для глухих и слабослышащих людей, на которой будет транслироваться синхронный текст. Помимо этого, закуплена полноцветная комплексная тактильная табличка с азбукой Брайля для входной группы; полноцветные поэтажные мнемосхемы с азбукой Брайля; набор тактильных пиктограмм, наклейки на поручни, ленты для лестниц, помогающие людям с нарушением зрения ориентироваться в театре.

Также приобретены система вызова помощи в санузле; портативная индукционная система для прикассовой зоны, видеокамера для оснащения зоны шлагбаума (парковки для инвалидов), эвакуационное кресло для маломобильных людей и другое оборудование.

– Доступность должна быть такой, чтобы люди не чувствовали ограничений в чём-то. Если раньше мы заходили в театр через специальный вход, то сейчас мы не ждём, когда его откроют, заходим через центральные двери, как и другие зрители. Проходим тот же путь, что и другие зрители. Для нас здесь созданы удобства: специальная туалетная кабинка, подъёмник на второй этаж, чтобы можно было посетить буфет. Это очень хорошо! Человек может вместе с друзьями, семьей прийти в театр и не ощутить разницы и ограничений, – отметила руководитель общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых.

Русский драмтеатр инвалиды доступная среда

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