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В Иркутской области создадут видеоролики и граффити о Валентине Распутине

В Иркутской области создадут видеоролики и граффити о Валентине Распутине
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе стартовал проект, посвящённый 85-летию писателя

В Иркутской области открыт приём заявок на конкурс видеороликов, посвящённый юбилею писателя Валентина Распутина. Конкурс проводится в рамках проекта, посвящённого 85-летию писателя «У каждого есть своя Матёра».

Кроме конкурса, проект включает в себя создание арт-объекта – портрета Валентина Распутина в стиле граффити на одной из центральных улиц Иркутска, и культурно-просветительские мероприятия. Заявки на участие можно подать до 31 июля в режиме онлайн на сайте Восточно-Сибирского фонда поддержки кинематографии «Матёра».

Конкурс пройдёт в три этапа. На первом этапе состоятся обучающие мероприятия в помощь участникам и консультации экспертов по созданию роликов для участников. Во втором – отборочная комиссия сформирует шорт-лист конкурса, в третьем – члены жюри определят победителей. Принять участие в нем может любой житель Иркутской области без возрастных ограничений, а также творческие коллективы. Конкурс проводится на бесплатной основе.

Председателем жюри стал режиссёр, заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИК им. С.А. Герасимова Сергей Мирошниченко. Также в состав жюри вошли министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина, режиссёр член союза кинематографистов России Ксения Кузнецова, режиссёр и продюсер, член союза кинематографистов Юрий Дорохин, главный режиссёр службы документальных фильмов ГТК «Телеканал «Россия» Светлана Музыченко, журналист Марина Беклемишева.

Заключительный этап мероприятий, на котором состоится открытие арт-объекта и награждение победителей конкурса, запланирован на сентябрь этого года. Также партнёры конкурса учредили призы в размере 70 тысяч, 50 тысяч и 30 тысяч рублей за лучшие работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область конкурс видео юбилей литература граффити Валентин Распутин

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