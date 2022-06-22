Нарушителей поймали во время рейда
Во время рейда в Прибайкальском районе Бурятии госинспекторы обнаружили браконьеров. К счастью незаконную охоту удалось предотвратить. В результате рейда задержаны два нарушителя. Оружие у задержанных не было зарегистрировано и было конфисковано.
В республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира были составлены административные протоколы. Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.
- Бурприроднадзор сообщает, что незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают ответственность в виде лишения свободы до 5 лет, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В Прибайкалье задержали браконьеров
Общество, Фото:
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