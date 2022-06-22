 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июня

21 июня

Популярное

На Байкале откроют «Галерею Ирмы»

На Байкале откроют «Галерею Ирмы»
Общество, 
В Максимихе покажут акварели Ирмы Геккер

29 июня в Бурятии, на берегу Байкала состоится открытие нового творческого пространства «Галерея Ирмы» с выставкой «Ирма Геккер. Возвращение…». Мероприятие пройдёт в селе Максимиха (ул. Гагарина, 19) в 16:00.

- Через 25 лет после своего отъезда, спустя 20 лет после своего ухода Ирма Геккер (Худякова) вернётся через свои акварели туда, где оставила своё сердце… «Галерея Ирмы» должна стать ещё одним местом притяжения для всех творческих людей, местом, куда они смогут приезжать, чтобы почувствовать тот Байкал, который видела, любила и рисовала Ирма Геккер, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

Художница родилась 28 августа 1916 года в американском городе Чикаго. Её отец Юлий Геккер, доктор истории и философии, преподаватель Колумбийского университета, по личному приглашению наркома просвещения Луначарского перевёз семью в Россию. Ирма в Москве окончила художественный техникум, училась в Московском институте изобразительных искусств.

В своей жизни художница прошла через множество испытаний: арест отца, потерю близких, собственный арест, как «дочь врага народа», 5 лет лагерей, голод, холод, невозможность работать и полное забвение.

Настоящие любовь и творческое вдохновение она обрела только в Бурятии. Сначала в Саянских горах в Тункинском районе, а потом на берегу Байкала в маленькой Максимихе. После её ухода осталось множество работ, которые хранятся в частных коллекциях и в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.

В мае 2022 года байкальские акварели Ирмы Геккер смогли оценить жители Иркутска, для многих из них выставка стала настоящим открытием художницы.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия художники Байкал акварель искусство выставка галерея Баргузинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите выложили из свечей портрет хамниганского снайпера
В Чите выложили из свечей портрет хамниганского снайпера
Общество, 22.06.2022
Забайкалье присоединилось к акции «Огненные картины войны»
На ремонт иркутских дорог к Байкалу направлено 1,4 млрд рублей
На ремонт иркутских дорог к Байкалу направлено 1,4 млрд рублей
Общество, 22.06.2022
В настоящее время идёт капитальный ремонт шести участков
На Байкале откроют «Галерею Ирмы»
На Байкале откроют «Галерею Ирмы»
Общество, 22.06.2022
В Максимихе покажут акварели Ирмы Геккер
В дацане в Бурятии запускают цех по переработке овечьей шерсти
В дацане в Бурятии запускают цех по переработке овечьей шерсти
Общество, 22.06.2022
Уже начался выпуск пробных войлочных продуктов
В Усть-Ордынском округе провели межрегиональный фестиваль ремёсел
В Усть-Ордынском округе провели межрегиональный фестиваль ремёсел
Общество, 22.06.2022
В нём приняли участие гости из Бурятии и Агинского Бурятского округа
В Прибайкалье задержали браконьеров
В Прибайкалье задержали браконьеров
Общество, 22.06.2022
Нарушителей поймали во время рейда
В Бурятии военные замаскировали район площадью 5 кв. км
В Бурятии военные замаскировали район площадью 5 кв. км
Общество, 22.06.2022
Специалисты РХБ защиты тренировались скрывать войска дымовой завесой
В Бурятии среди осуждённых провели конкурс стенгазет
Общество, 22.06.2022
Осуждённые нарисовали последствия наркомании  
Родители раненого военного из Бурятии поблагодарили всех, кто им помог
Родители раненого военного из Бурятии поблагодарили всех, кто им помог
Общество, 22.06.2022
«В доброте - огромная сила наших людей», - говорят родители раненого  
Улан-удэнцам при покупке кваса советуют смотреть на внешний вид продавца
Улан-удэнцам при покупке кваса советуют смотреть на внешний вид продавца
Общество, 22.06.2022
Сотрудники Роспотребнадзора дали советы по покупке традиционного летнего напитка
Жителей Бурятии предупреждают об опасности на воде
Жителей Бурятии предупреждают об опасности на воде
Общество, 22.06.2022
Специалисты проводят профилактические мероприятия  
В Бурятии юные лесники выращивают кедры
В Бурятии юные лесники выращивают кедры
Общество, 22.06.2022
В планах у юных лесоводов через два года высадить молодой лес на погибшей от пожаров территории
В Улан-Удэ взялись за самокатчиков
В Улан-Удэ взялись за самокатчиков
Общество, 22.06.2022
Пока что компании, занимающиеся прокатом, работают лояльно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^