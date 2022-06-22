На Байкале откроют «Галерею Ирмы»

В Максимихе покажут акварели Ирмы Геккер



29 июня в Бурятии, на берегу Байкала состоится открытие нового творческого пространства «Галерея Ирмы» с выставкой «Ирма Геккер. Возвращение…». Мероприятие пройдёт в селе Максимиха (ул. Гагарина, 19) в 16:00.



- Через 25 лет после своего отъезда, спустя 20 лет после своего ухода Ирма Геккер (Худякова) вернётся через свои акварели туда, где оставила своё сердце… «Галерея Ирмы» должна стать ещё одним местом притяжения для всех творческих людей, местом, куда они смогут приезжать, чтобы почувствовать тот Байкал, который видела, любила и рисовала Ирма Геккер, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.



Художница родилась 28 августа 1916 года в американском городе Чикаго. Её отец Юлий Геккер, доктор истории и философии, преподаватель Колумбийского университета, по личному приглашению наркома просвещения Луначарского перевёз семью в Россию. Ирма в Москве окончила художественный техникум, училась в Московском институте изобразительных искусств.



В своей жизни художница прошла через множество испытаний: арест отца, потерю близких, собственный арест, как «дочь врага народа», 5 лет лагерей, голод, холод, невозможность работать и полное забвение.



Настоящие любовь и творческое вдохновение она обрела только в Бурятии. Сначала в Саянских горах в Тункинском районе, а потом на берегу Байкала в маленькой Максимихе. После её ухода осталось множество работ, которые хранятся в частных коллекциях и в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



В мае 2022 года байкальские акварели Ирмы Геккер смогли оценить жители Иркутска, для многих из них выставка стала настоящим открытием художницы.



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