В парке Улан-Удэ отметят День молодёжи и юбилей Виктора Цоя

Концертные программы пройдут вечером 24 июня



В пятницу, 24 июня, в парке культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева отметят День молодёжи. В 19:00 народная студия эстрадного вокала «Голос» культурно-досугового центра «Рассвет» представит концертную программу «Летняя перезагрузка» (6+).



- В концертной программе прозвучат песни, которые подарят зрителям радость общения, улыбки и заряд добрых, положительных эмоций, - сообщает КДЦ «Рассвет».



В этот же день в 21:00 в парке пройдёт концерт «Кино Lето», посвящённый 60-летнему юбилею Виктора Цоя (18+). Для зрителей будет играть кавер-бэнд «Lето».



- Вся его музыка о жизни и про жизнь. Именно поэтому она была так популярна среди его современников и поэтому же она ещё более популярна и актуальна сегодня, - сообщает пресс-служба парка имени Жанаева.

