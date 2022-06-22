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В парке Улан-Удэ отметят День молодёжи и юбилей Виктора Цоя

В парке Улан-Удэ отметят День молодёжи и юбилей Виктора Цоя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Концертные программы пройдут вечером 24 июня

В пятницу, 24 июня, в парке культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева отметят День молодёжи. В 19:00 народная студия эстрадного вокала «Голос» культурно-досугового центра «Рассвет» представит концертную программу «Летняя перезагрузка» (6+).

- В концертной программе прозвучат песни, которые подарят зрителям радость общения, улыбки и заряд добрых, положительных эмоций, - сообщает КДЦ «Рассвет».

В этот же день в 21:00 в парке пройдёт концерт «Кино Lето», посвящённый 60-летнему юбилею Виктора Цоя (18+). Для зрителей будет играть кавер-бэнд «Lето».

- Вся его музыка о жизни и про жизнь. Именно поэтому она была так популярна среди его современников и поэтому же она ещё более популярна и актуальна сегодня, - сообщает пресс-служба парка имени Жанаева.
Улан-Удэ концерт день молодежи

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