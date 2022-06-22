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Из Бурятию в Монголию пытались незаконно вывезти двух носух

Из Бурятию в Монголию пытались незаконно вывезти двух носух
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Женщину с носухами остановили на границе в Кяхте

Двух носух без документов пыталась вывезти из Бурятии к себе домой гражданка Монголии. Однако женщину и животных задержали 20 июня в пункте пропуска МАПП «Кяхта».

- Гражданка Монголии пыталась вывезти двух носух без международного ветеринарного паспорта, либо ветеринарного сертификата ф 5а, а также без разрешения Россельхознадзора на вывоз, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Это является нарушением ряда правил перевозки животных.

Носух вернули владельцу для оформления ветеринарных сопроводительных документов и разрешения на вывоз. На гражданку Монголии же возбуждено дело об административном правонарушении по ч 1 ст. 10.8 КоАП РФ. «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных».

Справка:

Носухи — род небольших млекопитающих, распространённых на обоих американских континентах. Относится к семейству енотовых отряда хищников, имеет много общего с ними, но есть и различия как во внешнем облике, так и в поведенческих характеристиках. Ранее их сравнивали с барсуками и лисами, по внешнему виду, типу питания или поведению, но это животное оказалось действительно ближе именно енотам, особенно по характеру и строению тела.

Носухи названы так за небольшой подвижный хоботок, образованный передней частью верхней губы и удлинённым носом. Длина тела 41-67 см, хвоста 32-69 см. Масса около 11 кг. Туловище удлинённое, конечности средней высоты, передние короче задних. Хвост очень длинный. Шерсть короткая, мягкая или высокая и несколько более грубая. Окраска спины рыжевато-бурая, рыжевато-буро-серая или чёрная, брюхо черноватое или тёмно-бурое. Морда, щёки и горло обычно беловатые, лапы черноватые. На морде бывают чёрные пятна. Хвост в более светлых и тёмных, чем окрас туловища, кольцах.

Носухи распространены почти по всей Южной Америке, по всей Центральной Америке, почти по всей Мексике, кроме полуострова Калифорния и центральных районов страны; в США — юго-восток Аризоны, юго-запад Нью-Мексико, крайний юг Техаса.

Обитают носухи в основном в тропических лесах, однако встречаются и на краю пустынь. Носухи всеядны, но предпочитают мясную пищу. В отличие от других енотовых, ведущих ночной образ жизни, носухи активны круглосуточно и особенно днём. Обычно держатся группами от 5-6 до 40 особей.

Самки и детёныши живут в группах, а самцы держатся поодиночке. В брачный сезон самцы навещают группы самок и с помощью чистки шерсти и других жестов пытаются завоевать симпатии самок для спаривания, после чего снова уходят. После беременности продолжительностью около 77 дней самка рожает от двух до шести детёнышей.

Россельхознадзор дикие животные

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