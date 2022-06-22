В Улан-Удэ пройдёт рок-концерт на крыше библиотеки

Вход на арт-чердак свободный



24 июня в Улан-Удэ состоится арт-чердак «Just Rock». Летний вечер предлагают встретить на смотровой площадке национальной библиотеки Бурятии в 19:00.



Хэдлайнер концерта – рок-группа «Решение. do». Группа исполнит песни с философскими текстами. Также прозвучат каверы известных и любимых хитов Виктора Цоя, The Cranberries и других. Ведущим вечера станет Роман Новицкий.



Кроме того, в рок-атмосфере будут читать стихи, подпевать любимым песням и вдохновляться новыми звуками. Стихи читают декламатор София Чернышева и поэтесса Евгения Зондуева. Также можно понаблюдать за творчеством художника Андрея Осокина.



Вход свободный. Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.



Возрастное ограничение 16+

