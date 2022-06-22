Вход на арт-чердак свободный
24 июня в Улан-Удэ состоится арт-чердак «Just Rock». Летний вечер предлагают встретить на смотровой площадке национальной библиотеки Бурятии в 19:00.
Хэдлайнер концерта – рок-группа «Решение. do». Группа исполнит песни с философскими текстами. Также прозвучат каверы известных и любимых хитов Виктора Цоя, The Cranberries и других. Ведущим вечера станет Роман Новицкий.
Кроме того, в рок-атмосфере будут читать стихи, подпевать любимым песням и вдохновляться новыми звуками. Стихи читают декламатор София Чернышева и поэтесса Евгения Зондуева. Также можно понаблюдать за творчеством художника Андрея Осокина.
Вход свободный. Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ пройдёт рок-концерт на крыше библиотеки
Общество, Фото:
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