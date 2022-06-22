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Более трёх миллионов молодых деревьев высадили в Бурятии

Более трёх миллионов молодых деревьев высадили в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Посадки лесных культур прошли в 15 районах республики

Лесники подвели итоги весеннего лесокультурного сезона в Бурятии. Всего было высажено более трёх миллионов молодых деревьев, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Посадки лесных культур прошли в 15 районах республики: Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском.

Посадки молодого леса проведены на площади более 1000 га. Если осенью территории считались погибшими от лесных пожаров, то сейчас на ней растут 3,6 млн сеянцев сосны.

Отметим, половина площади, на которой прошли лесовосстановительные мероприятия – это «компенсационные» посадки. Лесопользователи, срубающие лес при добыче полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, дорог или ЛЭП, обязаны восстановить его в том же объёме, что и вырубили.

- Между лесхозом и лесопользователем заключается договор на выполнение лесовосстановительных мероприятий. Сотрудники лесхозов не просто высаживают сеянцы, но и в последующем проводят агротехнический уход, - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

Лесокультурный сезон ещё не окончен – осенью лесникам предстоит провести посадки на площади 800 га. Также специалистов ждут агротехнический уход и содействие естественному возобновлению леса на общей площади более 24 тысяч га.
Лес лесовосстановление

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