В Заиграевском районе Бурятии родился 200-й ребёнок с начала года

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Девочку назвали Полиной



20 июня в Заиграевском районе Бурятии зарегистрировано рождение 200-го ребёнка. В семье Платона Дмитриевича и Алёны Александровны 9 июня родилась дочь Полина.



Как сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ, имя девочки происходит из греческой мифологии и означает «солнечная» (разговорная форма имени Аполлинария).



Сотрудники районного отдела поздравили счастливых родителей с рождением ребёнка и вручили первый государственный документ – свидетельство о рождении. Также они пожелали родителям крепкого здоровья, а малышке расти здоровой и счастливой.

