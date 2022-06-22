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В Заиграевском районе Бурятии родился 200-й ребёнок с начала года

В Заиграевском районе Бурятии родился 200-й ребёнок с начала года
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Девочку назвали Полиной

20 июня в Заиграевском районе Бурятии зарегистрировано рождение 200-го ребёнка. В семье Платона Дмитриевича и Алёны Александровны 9 июня родилась дочь Полина.

Как сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ, имя девочки происходит из греческой мифологии и означает «солнечная» (разговорная форма имени Аполлинария).

Сотрудники районного отдела поздравили счастливых родителей с рождением ребёнка и вручили первый государственный документ – свидетельство о рождении. Также они пожелали родителям крепкого здоровья, а малышке расти здоровой и счастливой.
Заиграевский район Бурятия дети новорожденные ЗАГС

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