Звонарей зовут на Байкальский фестиваль колокольного звона

Также приглашаются творческие, музыкальные коллективы и исполнители



С 12 по 18 июля в Иркутской области пройдёт фестиваль «Байкальский благовест», приуроченный ко дню памяти Сибирского святого, святителя Софрония Иркутского. В этом году он будет посвящён 350-летию первого деревянного храма в Иркутске и основанию Вознесенского монастыря.



Мероприятия фестиваля пройдут в городах Шелехов, Иркутск, Слюдянка и Байкальск, а также селе Шаманка. В рамках «Байкальского благовеста» пройдут: звонильная программа участников фестиваля, народные праздники колокольного звона, конференция для звонарей и всех интересующихся состоянием и развитием колокольного звона, круглый стол для звонарей, мастер-класс для звонарей, крестный ход-сплав по рекам Иркут и Ангара от села Шаманка Шелеховского района до Иркутска.



На фестиваль ежегодно собираются звонари православных храмов Иркутской области, Сибири, Камчатки и Дальнего Востока, а также ближнего зарубежья. В этом году мастер-классы и круглый стол для участников «Байкальского благовеста» проведёт приглашенный специалист-звонарь храма Сретения Господня (Санкт-Петербург) Андрей Иванов. Мариинский театр приглашал его для участия в спектаклях русской оперы, а также в симфонических программах.



Творческие, музыкальные коллективы и исполнители приглашаются к участию в народном празднике колокольного звона «Байкальский благовест». Он пройдёт 13 июля в Иркутске на бульваре Гагарина у памятника императору Александру III с 18:00 до 20:00. Праздник включает в себя выступления звонарей и творческих музыкальных коллективов, и исполнителей. Ведущие расскажут зрителям о колокольном звоне, православной русской культуре, духовной истории нашего города. На площади пройдут ярмарка иркутских ремесленных и творческих объединений. Об этом сообщает комиссия по культуре Иркутской епархии.



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